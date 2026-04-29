Физики раскрыли секрет скорости и ловкости дельфинов

Ученые из Университета Осаки раскрыли, что хвост дельфинов во время движения закручивает водные потоки, что позволяет животным развивать высокую скорость и маневренность в воде. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Fluids (PRF).

Дельфины давно считаются одними из самых быстрых и подвижных морских млекопитающих, однако точные причины их эффективности оставались предметом дискуссий. Способность дельфинов очень быстро плавать – их скорость доходит до 37-55 километров в час — также была причиной множества споров ученых с 1930 года.

Чтобы разобраться в этом, исследователи использовали высокоточное компьютерное моделирование и провели расчеты на суперкомпьютере, воссоздав движение воды вокруг тела животного.

Моделирование позволило детально разложить поток жидкости на составляющие и оценить вклад различных элементов турбулентности. Выяснилось, что ключевую роль в движении играют мощные вихревые структуры, формируемые хвостом дельфина.

При каждом ударе хвоста образуются крупные вихревые кольца, которые эффективно отталкивают воду назад и создают основную тягу, продвигающую животное вперед. Именно эти крупномасштабные вихри обеспечивают высокую скорость и экономичность плавания.

Одновременно с этим возникают и более мелкие завихрения — так называемый энергетический каскад, при котором энергия передается от крупных структур к мелким. Однако, как показало исследование, такие мелкие вихри практически не участвуют в создании тяги и являются побочным продуктом турбулентного потока.

Авторы подчеркивают, что выявленный механизм остается стабильным при разных скоростях движения, что говорит о его универсальности. По их словам, полученные данные могут быть использованы при разработке подводных аппаратов нового поколения. В частности, понимание роли вихревых структур поможет создавать более быстрые и энергоэффективные роботы, способные имитировать движения морских животных и оптимально взаимодействовать с водной средой.

Ранее ученые выяснили, что в морях 145 млн лет назад плавали гигантские осьминоги длиной почти 19 метров.