Российские ученые нашли замену золотым наночастицам для лечения рака

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В России нашли безопасную замену золотым наночастицам для лечения рака
Ученые Пермского Политеха и Московского центра передовых исследований совместно с зарубежными коллегами создали частицы на основе соединений селена с вольфрамом и палладием, которые оказались дешевле и безопаснее золотых для лазерного лечения рака. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ПНИПУ.

Фототермическая терапия считается перспективной для лечения труднодоступных опухолей, например, расположенных рядом с жизненно важными структурами. В основе метода — введение в опухоль наночастиц, которые при облучении инфракрасным лазером нагреваются и уничтожают раковые клетки изнутри.

«Рак боится нагрева, потому что у новообразований сосуды растут хаотично — поэтому жар задерживается, а не отводится, как в здоровых. К тому же такие клетки делятся быстро и с ошибками, после теплового удара они не могут восстановиться», — объяснили ученые.

Однако традиционно используемые частицы из золота и серебра имеют существенные недостатки: высокую стоимость, потенциальную токсичность и ограниченные возможности управления нагревом.

Новая работа предлагает использовать сферические наночастицы на основе соединений селена с вольфрамом и палладием. Эти материалы дешевле, синтезируются в воде без токсичных стабилизаторов и демонстрируют высокую эффективность преобразования света в тепло — до 81%.

Ключевым преимуществом разработки стала возможность управлять характером нагрева. Частицы на основе вольфрама обеспечивают точечное нагревание на строго заданной длине волны, что важно при лечении опухолей вблизи нервов и сосудов, а также крупных новообразований.

Новые частицы образуются в воде без применения токсичных стабилизаторов и не слипаются благодаря собственному электрическому заряду.

«Это большое преимущество перед золотыми и серебряными частицами, которые приходится покрывать ядовитыми веществами, чтобы они не слипались. Шарообразная форма выбрана не случайно: в отличие от острых осколков или плоских чешуек, шарики безопасно путешествуют по кровотоку и легко проникают в опухоль, не повреждая здоровые ткани», — рассказывает Александр Сюй, профессор кафедры общей физики ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на стадии лабораторных исследований, однако уже сейчас демонстрирует потенциал для создания более доступных и точных методов лечения рака.

Ранее ученые выяснили, что раковые клетки распространяются быстрее в «сжатых» условиях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
