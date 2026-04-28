Упражнения на пресс улучшают метаболизм мозга, выяснили ученые

Nature: сокращения мышц живота помогают мозгу выводить продукты обмена
Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что сокращения мышц живота могут способствовать поддержанию здоровья мозга — повышение давления в брюшной полости во время физической активности стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости, запуская удаление продуктов обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В ходе экспериментов на мышах и компьютерного моделирования исследователи обнаружили, что даже легкие движения тела запускают механический процесс, влияющий на мозг. При сокращении мышц живота повышается давление в брюшной полости, что приводит к перемещению крови через венозные структуры, связанные со спинным и головным мозгом. Это, в свою очередь, вызывает едва заметное «покачивание» мозга внутри черепа.

Такое движение стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости — среды, отвечающей за удаление продуктов обмена из нервной ткани. По словам руководителя работы Патрик Дрю, этот процесс можно сравнить с работой гидравлической системы: сокращения мышц действуют как насос, усиливая приток жидкости к мозгу и вокруг него.

Ученые подтвердили механизм с помощью высокоточных методов визуализации, включая двухфотонную микроскопию и микрокомпьютерную томографию. Дополнительные эксперименты показали, что даже при искусственном давлении на живот без движения тела мозг смещается, а затем быстро возвращается в исходное положение.

Моделирование также показало, что подобные колебания могут улучшать «промывание» мозга, помогая удалять накопленные отходы. Этот процесс важен для профилактики нейродегенеративных заболеваний, связанных с их накоплением.

Авторы подчеркивают, что речь идет даже о минимальной активности — например, напряжении мышц при ходьбе или смене положения тела. По их мнению, это может быть одним из объяснений того, почему регулярная физическая активность положительно влияет на работу мозга.

Ранее ученый назвал два способа активизировать работу мозга с утра.

 
