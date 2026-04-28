Упражнения на пресс улучшают метаболизм мозга, выяснили ученые

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что сокращения мышц живота могут способствовать поддержанию здоровья мозга — повышение давления в брюшной полости во время физической активности стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости, запуская удаление продуктов обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В ходе экспериментов на мышах и компьютерного моделирования исследователи обнаружили, что даже легкие движения тела запускают механический процесс, влияющий на мозг. При сокращении мышц живота повышается давление в брюшной полости, что приводит к перемещению крови через венозные структуры, связанные со спинным и головным мозгом. Это, в свою очередь, вызывает едва заметное «покачивание» мозга внутри черепа.

Такое движение стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости — среды, отвечающей за удаление продуктов обмена из нервной ткани. По словам руководителя работы Патрик Дрю, этот процесс можно сравнить с работой гидравлической системы: сокращения мышц действуют как насос, усиливая приток жидкости к мозгу и вокруг него.

Ученые подтвердили механизм с помощью высокоточных методов визуализации, включая двухфотонную микроскопию и микрокомпьютерную томографию. Дополнительные эксперименты показали, что даже при искусственном давлении на живот без движения тела мозг смещается, а затем быстро возвращается в исходное положение.

Моделирование также показало, что подобные колебания могут улучшать «промывание» мозга, помогая удалять накопленные отходы. Этот процесс важен для профилактики нейродегенеративных заболеваний, связанных с их накоплением.

Авторы подчеркивают, что речь идет даже о минимальной активности — например, напряжении мышц при ходьбе или смене положения тела. По их мнению, это может быть одним из объяснений того, почему регулярная физическая активность положительно влияет на работу мозга.

