Медики рассказали, почему гипертензия «белого халата» опасна для беременных

Ученые НовГУ совместно с коллегами из других университетов выявили, что временные скачки давления при виде врачей сопровождаются структурными изменениями в организме беременной женщины. У таких пациенток риск развития преэклампсии (опасное для плода и роженицы повышение давления) достигает 11,4%, а показатели функции почек в семь раз хуже, чем у здоровых женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Гипертония «белого халата» — это повышение артериального давления в присутствии врача или в медучреждении, при этом дома показатели остаются в норме. Такое состояние регистрируют при суточном мониторинге давления.

«С одной стороны, гипертензию «белого халата» можно рассматривать как временное явление, не несущее существенного риска, с другой стороны, любое повышение давления может быть потенциальным фактором неблагоприятного исхода беременности. Потенциальные осложнения беременности могут существенно ухудшать прогноз здоровья матери и ребенка, что подчеркивает необходимость глубокого изучения особенностей адаптации организма беременной женщины с гипертензией «белого халата», — пояснил директор Медицинского института, заведующий кафедрой госпитальной терапии Василий Чулков.

В эксперименте участвовало 88 беременных женщин, находившихся под наблюдением в 2023–2024 годах в женской консультации Челябинска. Участниц разделили на равные по величине группы: в первой — женщины с артериальной гипертензией «белого халата», во второй — беременные с нормальным давлением.

Благодаря математическим моделям ученые смогли определить «маркеры риска», помогающие предсказать развитие этой патологии. К ним относятся: высокий сердечно-лодыжечный индекс, избыточная масса тела, повышенное соотношение альбумина к креатинину в моче, средние показатели систолического давления и частоты пульса в течение дня.

Женщины с гипертензией «белого халата» имеют больше факторов риска для утяжеления течения беременности. Например, участницы из первой группы в разы чаще имели избыточный вес, а также такие осложнения беременности, как гестационный сахарный диабет и преэклампсия.

«При более глубоком исследовании сердце женщин с гипертонией «белого халата» имело повышенную нагрузку со стороны давления, что сказывалось на его работе и строении. Например, во второй группе стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки были толще, масса миокарда левого желудочка — выше, а сосуды — более толстыми и жесткими. По анализам мочи наблюдалось значительное ухудшение работы почек в первой группе — об этом говорит показатель «альбумин/креатинин», объясняющий качество почечной фильтрации: чем он выше, тем хуже выводятся токсичные вещества и быстрее уходят с мочой белки крови. У женщин с проблемным давлением он был выше в семь раз — 77,5 против 10 миллиграмм на грамм соответственно», — рассказал Чулков.

Ранее сообщалось, что более 40 млн россиян страдают от артериальной гипертензии, которая плохо контролируется в большинстве случаев.

 
