Сокращения сердца могут подавлять рост раковых клеток, выяснили ученые

Механические силы, возникающие при сокращении сердечной мышцы, способны замедлять рост раковых клеток — к такому выводу пришли ученые из Международного центра генной инженерии и биотехнологий (ICGEB). Результаты исследования опубликованы в Science.

Ученые отмечают, что сердце давно считается «исключением» среди органов: опухоли в нем возникают крайне редко, хотя метастазы из других тканей возможны. Исследователи предположили, что причина может быть связана с постоянной механической нагрузкой, которую испытывает сердечная ткань при сокращениях.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент на мышах. Они пересадили донорское сердце в область шеи другой мыши: орган получал кровоснабжение, но не сокращался. После введения раковых клеток выяснилось, что в «неработающем» сердце опухоль росла значительно активнее, тогда как в бьющемся сердце поражение затронуло лишь около 20% ткани.

Дополнительно исследователи создали искусственную сердечную ткань и варьировали механическое давление. Оказалось, что чем выше нагрузка, тем медленнее делятся раковые клетки.

«На клеточном уровне ключевую роль играет белок Nesprin-2. Он «чувствует» механическое давление при сокращениях сердца и передает сигнал в ядро клетки. В результате меняется структура хроматина — упаковки ДНК, что активирует гены, подавляющие рост опухоли», – уточняют исследователи.

Когда ученые отключали этот белок, клетки переставали реагировать на давление и начинали активно размножаться.
Авторы работы считают, что открытие может объяснить редкость первичных опухолей сердца и открыть новые направления в онкологии. В перспективе ученые рассчитывают научиться имитировать подобные механические воздействия с помощью лекарств или технологий, чтобы замедлять рост раковых клеток в других органах.

Ранее российские ученые нашли лучшую диету для профилактики атеросклероза.

 
