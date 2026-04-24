Техника пластики уретры, которую придумали сто лет назад, оказалась лучше современной

В Первом МГМУ вернули вековой метод пластики уретры с помощью кусочка слизистой рта
Клиницисты Сеченовского университета первые в России стали проводить буккальную пластику уретры: когда хирурги вырезают кусок слизистой рта и вшивают его в уретру. Эту операцию придумали более ста лет назад, а потом ее перестали использовать. Однако оказалось, что она лучше современных методов: ее эффективность достигает практически 90–95%, — об этом рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

Более 130 лет назад в Российской империи был применен метод пересадки слизистой оболочки при пластике уретры. Это сделал хирург Кирилл Михайлович Сапежко. Он один из первых в истории мировой медицины начал исследования в области трансплантации слизистой оболочки ротовой полости. Затем подход забыли.

Пластика уретры может применяться, например, при ее сужении. Наиболее часто к сужениям уретры приводят воспаления, а также ранее выполненные вмешательства по поводу удаления аденомы простаты — лазерная энуклеация, трансуретральная резекция.

«Сегодня буккальная пластика уретры — это наиболее эффективная реконструктивная операция при сужении в мочеиспускательном канале. Благодаря вмешательству восстанавливается нормальное мочеиспускание без риска осложнений. Другие методы — применение бужей, специальных расширителей или эндоскопическое рассечение холодным ножом не обеспечивают необходимого качества жизни пациенту. Как правило, уже через месяц-полтора в 70–80% случаев возникает рецидив», — рассказал Дмитрий Королев, врач-уролог, андролог, старший научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

Во время операции работают две бригады хирургов. Первая выполняет доступ к уретре, делает замер области поражения рубцовой тканью и передает информацию коллегам из второй бригады. Они к моменту получения информации уже готовы к забору трансплантата слизистой щеки. По словам Дмитрия Королева, участок, откуда взяли ткань, быстро заживает и не доставляет пациенту большого дискомфорта. Регенеративные способности слизистой полости рта очень высокие.

«Если трансплантата с одной щеки не хватает, то врачи ищут новые участки — с другой щеки, с нижней губы или языка. Такие ситуации случаются, когда пациент перенес уже одну неудачную буккальную пластику», — уточняет эксперт.

Благодаря тому, что метод не имеет возрастных противопоказаний и не требует повторных вмешательств, у него есть все перспективы, чтобы войти в широкую клиническую практику.

Ранее в Сеченовском университете разрабатывали генетический тест для подбора терапии при раке простаты.

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
