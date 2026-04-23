Назван неожиданный показатель хорошей памяти у женщин

Menopause: позднее наступление менопаузы связано с хорошей памятью у женщин
Международная группа ученых установила, что более продолжительный репродуктивный период у женщин ассоциирован с более медленным снижением когнитивных функций и лучшим сохранением памяти в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

В работе приняли участие более 14 тысяч женщин. Исследователи анализировали данные, собранные в течение более чем 30 лет, и сопоставляли продолжительность репродуктивного периода — от первой менструации до наступления менопаузы — с показателями когнитивного здоровья в старшем возрасте.

Результаты показали, что у женщин с более длительным репродуктивным периодом отмечается лучшее сохранение памяти и других когнитивных функций. Ученые связывают это с более продолжительным воздействием половых гормонов эстрогенов, которые участвуют в регуляции работы центральной нервной системы.

При этом применение гормональной заместительной терапии в ранний постменопаузальный период не продемонстрировало значимого влияния на когнитивные способности в рамках данного анализа.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не являются основанием для вмешательства в гормональный баланс, а лишь отражают естественные биологические связи между репродуктивной функцией и старением мозга. Исследователи планируют продолжить изучение роли гормонов в поддержании когнитивного здоровья.

Ранее ученые выяснили, что сахар может закреплять стрессовые воспоминания в мозге.

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
