Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

В почве нашли организмы, способные «управлять» осадками

Glowstone90 Djame/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что микроскопические организмы — бактерии и грибы — способны влиять на формирование осадков, выступая в роли «естественных инициаторов» дождя. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Как объясняют исследователи, в облаках вода может оставаться в жидком состоянии даже при температуре до –40 °C. Чтобы началось образование осадков, необходимы так называемые «ядра кристаллизации» — частицы, к которым «прилипают» молекулы воды и превращаются в лед. Обычно эту роль играют пыль или сажа, однако они действуют не слишком эффективно.

Выяснилось, что некоторые микроорганизмы справляются с этой задачей гораздо лучше. Ранее ученым уже были известны бактерии, такие как Pseudomonas syringae, которые способны запускать образование льда с помощью специальных белков. Но новое исследование выявило ещё более эффективный механизм — у грибов.

Речь идет о грибах родов Fusarium и Mortierella, которые выделяют в окружающую среду белки, инициирующие образование льда. Эти белки легче, устойчивее и активнее бактериальных аналогов, благодаря чему способны вызывать кристаллизацию воды даже при относительно «теплых» для облаков температурах — около –5 °C.

Попадая в атмосферу вместе с частицами почвы и пыли, такие белки становятся мощными «семенами» для образования облаков и осадков. В результате кристаллы льда растут, утяжеляются и выпадают в виде дождя или снега.

Исследователи называют этот процесс частью «биоосадочного цикла» — взаимодействия живых организмов и атмосферы. По их словам, это открытие показывает, что даже микроскопические организмы в почве могут оказывать влияние на климатические процессы.

Ученые также отмечают, что способность грибов к образованию льда возникла благодаря горизонтальному переносу генов от бактерий миллионы лет назад. Открытие может иметь практическое значение. В будущем такие природные белки могут использоваться для экологически безопасного «засева облаков», защиты растений от заморозков и даже в технологиях охлаждения.

Ранее «живые камни» раскрыли тайну происхождения сложной жизни на Земле.

 
Теперь вы знаете
Чем опасен лишний вес в детстве и к каким болезням он может привести
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!