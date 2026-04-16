В Британии обнаружили уникальные «следы» присутствия неандертальцев

В Великобритании археологи из Абердинского университета обнаружили возможные следы неандертальцев и древних людей в пещере под средневековым замком. Речь идет о пещере Воган, расположенной под замком Пембрук, где нашли артефакты возрастом более 100 тысяч лет. О результатах исследования сообщает ВВС.

Замок Пембрук (Pembroke Castle) в Уэльсе тесно связан с династией Тюдоров, так как считается родиной династии. Это один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков в Великобритании.

Небольшие раскопки, проведенные в 2021-2024 годах, выявили каменные орудия и кости древних животных, включая мамонтов, шерстистых носорогов и даже гиппопотамов. Последние, по оценкам ученых, обитали на территории Уэльса около 120 тысяч лет назад, во время более теплого межледникового периода.

По словам исследователей, находки указывают не только на присутствие ранних Homo sapiens, но и, возможно, более древних людей — неандертальцев. Это делает пещеру одним из самых значимых доисторических объектов в Британии.

«Такого места больше нет во всей стране», — отметил руководитель проекта Роб Диннис.

По его словам, пещера может содержать следы длительного проживания людей — от неандертальцев до охотников-собирателей, населявших регион после последнего ледникового периода около 11,5 тысячи лет назад.

Пещера длиной около 23 метров ранее считалась малозначимой с археологической точки зрения. Однако новые данные показали, что она хорошо сохранила следы древней фауны и человеческой активности, что позволяет изучать, как климатические изменения влияли на жизнь людей на протяжении десятков тысяч лет.

В ближайшее время ученые планируют начать масштабную пятилетнюю экспедицию при поддержке фонда Pembroke Castle Trust. Новые раскопки стартуют уже в конце мая и, как ожидается, помогут глубже понять раннюю историю заселения Британских островов.

