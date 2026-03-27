В России научились прогнозировать траекторию старения иммунной системы

Исследователи Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали математическую модель, которая впервые позволяет количественно оценить, как меняется иммунная система человека на протяжении всей жизни — от рождения до глубокой старости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

В центре внимания ученых оказались CD4+ T-лимфоциты — ключевые клетки, координирующие иммунный ответ. Они управляют работой других иммунных клеток, формируют иммунную память и играют важную роль в защите от инфекций и развитии хронических заболеваний.

Для создания модели специалисты Центра математического моделирования в разработке лекарств собрали обширную базу данных по концентрации различных типов иммунных клеток у людей разного возраста — от новорожденных до пожилых. На основе этих данных была построена система, учитывающая весь жизненный цикл клеток: их созревание в тимусе, активацию, деление и миграцию по организму.

Расчеты показали, что старение иммунитета — это нелинейный процесс. Число T-клеток растет в детстве, достигая пика примерно к четырем годам, затем снижается, но после 40 лет снова увеличивается, несмотря на угасание функции тимуса.

«После 40 лет мы видим новый подъем численности клеток, который связан с включением механизмов их выживания», — пояснила Виктория Кулеш, научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств.

Еще один пик наблюдается примерно к 64 годам и связан с изменением интенсивности деления наивных клеток — тех, которые еще не встречались с антигенами.

Модель также показала, что ключевые факторы, влияющие на иммунитет, меняются с возрастом. В детстве основную роль играет тимус, у взрослых — так называемая антигенная нагрузка, то есть количество перенесенных инфекций, а у пожилых влияние этих факторов снижается.

Чтобы проверить работу модели, ученые провели «стресс-тест» — смоделировали ситуацию полного удаления тимуса у ребенка. Такие операции иногда проводят при хирургии сердца. Оказалось, что организм способен компенсировать потерю источника новых клеток за счет изменения скорости их деления и выживаемости.

«Мы показали, что организм включает адаптационные механизмы при снижении притока новых T-клеток», — отметил Кирилл Песков, руководитель Центра математического моделирования.

В дальнейшем исследователи планируют расширить модель для описания заболеваний и реакции иммунной системы на лечение. В перспективе она может стать основой для персонализированной оценки иммунитета и разработки новых лекарств.

