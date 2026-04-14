Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Ученые выяснили, в каком возрасте набор веса повышает риск ранней смерти

Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Набор веса в молодом возрасте может существенно повысить риск преждевременной смерти к 60 годам. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета в результате анализа данных более чем 600 тысяч человек. Результаты опубликованы в EClinicalMedicine (ECM).

Исследователи отслеживали изменения массы тела участников в возрасте от 17 до 60 лет и сопоставляли их с данными о смертности. Наблюдение длилось десятилетиями: за мужчинами — в среднем более 23 лет, за женщинами — около 12 лет.

Выяснилось, что наиболее опасным является набор веса именно в раннем взрослом возрасте — примерно с 17 до 29 лет. У людей с ожирением в этот период риск преждевременного летального исхода оказался примерно на 70% выше по сравнению с теми, кто сохранял нормальный вес до 60 лет.

В среднем участники набирали около 0,4 кг в год, что за жизнь приводило к увеличению массы примерно на 15-20 кг. При этом чем быстрее происходил набор веса, тем выше был риск смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ученые объясняют это тем, что лишний вес создает длительную нагрузку на организм. Он связан с хроническим воспалением, нарушением обмена веществ и повышенной нагрузкой на сердце, что со временем увеличивает вероятность серьезных заболеваний.

Отдельно отмечается, что для рака зависимость оказалась иной: у женщин риск повышался при наборе веса в любом возрасте, что может быть связано с гормональными изменениями.

Авторы подчеркивают, что ключевую роль играет не только сам факт лишнего веса, но и время его появления. Чем раньше начинается его накопление, тем дольше организм находится под его негативным воздействием.

Ранее была обнаружена скрытая опасность жирной пищи.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!