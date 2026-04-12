В Китае обнаружили сеть водопроводов возрастом 4000 лет

Arkeonews: в Китае обнаружена система водных каналов возрастом 4000 лет
ИИМК РАН • Археология/VK

В центральном Китае археологи Хэнаньского провинциального института культурного наследия обнаружили сложную систему водоснабжения возрастом около 4000 лет. Она свидетельствует о развитом городском планировании в эпоху династии Ся. О результатах сообщает издание Arkeonews.

Раскопки проводились на участке Ванчэнган в провинции Хэнань — регионе, который считается одним из центров формирования ранней китайской цивилизации. Ученые нашли два крупных искусственных рва шириной около трех метров и длиной более 120 метров, ориентированных с севера на юг. Они соединяются с более широким каналом шириной до 10 метров, образуя единую систему водоснабжения и отвода воды.

Помимо основных сооружений, археологи выявили сеть более мелких каналов шириной от 0,3 до одного метра. Предположительно, они были связаны с жилыми зонами и хозяйственными постройками, обеспечивая отвод дождевой и сточной воды. Такая система позволяла поддерживать сухие и безопасные условия проживания, что считается важным признаком развитого поселения.

По словам исследователей, структура каналов отличается высокой точностью и единообразием, что указывает на продуманное проектирование и координированные строительные работы. Для создания такой инфраструктуры потребовались значительные ресурсы и организация труда, что свидетельствует о наличии централизованного управления.

Специалисты отмечают, что находка дает дополнительные доказательства существования династии Ся как реального государственного образования, а не только легенды, описанной в древних текстах. Масштаб и сложность системы показывают, что уже в то время в регионе существовали инженерные знания и управленческие структуры.

Археологи продолжают исследования и рассчитывают обнаружить новые объекты, которые помогут лучше понять устройство древнего города и повседневную жизнь его жителей. Открытие может сыграть важную роль в изучении ранней истории Китая и формирования первых цивилизаций.

