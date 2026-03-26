Названо количество потенциально обитаемых планет

Астрономы сократили список потенциально обитаемых миров с тысяч до нескольких десятков. Из более чем 6000 известных экзопланет ученые выделили 45 каменистых планет, которые с наибольшей вероятностью могут поддерживать жизнь. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Команда проанализировала данные миссии Gaia и архива NASA Exoplanet Archive, чтобы определить планеты, находящиеся в так называемой обитаемой зоне — области вокруг звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде. Именно наличие жидкой воды считается ключевым условием для жизни, поэтому такие планеты рассматриваются как главные кандидаты для дальнейших наблюдений.

Среди наиболее перспективных объектов — Proxima Centauri b, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и Kepler-186f. Особое внимание ученые уделяют системе TRAPPIST-1, расположенной всего в 40 световых годах от Земли, а также планете LHS 1140 b.

Некоторые из этих миров получают примерно столько же энергии от своих звезд, сколько Земля от Солнца. Это делает их особенно интересными для поиска атмосферы и возможных биосигнатур.

Помимо этого, исследователи выделили еще 24 планеты, находящиеся в более узко определенной обитаемой зоне. Также в список включили объекты с вытянутыми орбитами — например, TOI-700e и K2-3d, — чтобы понять, могут ли планеты оставаться пригодными для жизни, даже если периодически выходят за пределы комфортных температур.

Полученный каталог должен помочь астрономам сосредоточить усилия на наиболее перспективных целях. В ближайшие годы их будут изучать с помощью космических и наземных телескопов.

Ученые надеются, что детальные наблюдения позволят определить, есть ли у этих планет атмосфера и какие условия на их поверхности. Это станет следующим шагом в поиске внеземной жизни и уточнении границ обитаемости во Вселенной.

