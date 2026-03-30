Сок привычного фрукта снизил уровень воспаления в дыхательных путях

Лимонный сок может снижать воспаление и защищать дыхательные пути от повреждений, восстанавливая иммунный баланс тканей. К такому выводу пришли ученые из Университета Касима. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте ученые моделировали раздражение дыхательных путей у крыс. У животных без лечения наблюдались признаки воспаления: повышенное число лейкоцитов — клеток крови, отвечающих за борьбу с инфекцией. Также повышались уровни воспалительных цитокинов — сигнальных молекул, которые активируют иммунный ответ, но в избытке могут повреждать ткани. Ткани легких и трахеи грызунов выглядели воспаленными и поврежденными.

Крысам давали лимонный сок в разных дозах в течение трех недель. У подопытных, получавших сок, особенно в больших дозах, наблюдалось уменьшение воспаления: снижался уровень лейкоцитов и цитокинов — TNF-α, IL-6 и CRP. Кроме того, в экспериментальной группе восстанавливался баланс иммунных клеток, повышалась антиоксидантная защита — активность ферментов, защищающих клетки от окислительного повреждения.

Гистологическое исследование легких и трахеи выявило лишь незначительные воспалительные поражения или полное их отсутствие.

Авторы связывают положительный эффект с биологически активными веществами лимона, такими как витамины, органические кислоты, минералы и эфирные масла. По словам ученых, результаты эксперимента могут стать основой для будущих исследований влияния цитрусовых на здоровье дыхательных путей у людей.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе витамина С.

 
