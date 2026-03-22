Ученые выяснили, как холестерин стимулирует рост агрессивного рака

Ученые из Техасского университета A&M установили, что клетки рака простаты могут накапливать холестерин благодаря особому рецептору FGFR1. Это способствует росту опухоли и развитию устойчивости к терапии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

По словам ученых, накопление холестерина может играть важную роль в прогрессировании болезни. Рак предстательной железы часто лечат с помощью андрогенной депривационной терапии, которая снижает уровень мужских гормонов, стимулирующих рост опухоли. Однако со временем у многих пациентов развивается более агрессивная форма заболевания — так называемый кастрационно-резистентный рак.

Одним из факторов такого перехода считается стероидогенез — выработка гормонов из холестерина внутри самих опухолевых клеток. Это позволяет раку продолжать расти даже при подавлении гормональной стимуляции.

Ключевую роль в этом процессе играет рецептор фактора роста фибробластов 1 (FGFR1). Эксперименты показали, что его активность запускает цепочку внутриклеточных сигналов, которая активирует белок SREBP2 — главный регулятор метаболизма холестерина.

В результате в клетках усиливается работа генов, отвечающих за поглощение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как «плохой» холестерин, а также за собственный синтез холестерина.

Когда ученые удаляли FGFR1 из клеток рака предстательной железы, уровень холестерина в клетках заметно снижался. Одновременно падала активность генов, отвечающих за его транспорт и производство.

Компьютерный анализ клинических данных также показал, что повышенная активность FGFR1 связана с более высоким уровнем рецепторов ЛПНП и признаками прогрессирования болезни.

По мнению ученых, новые данные помогают лучше понять, как опухоли получают ресурсы для роста. В перспективе это может помочь в разработке методов лечения, направленных на блокировку метаболизма холестерина в раковых клетках.

Ранее была названа ягода, снижающая уровень «плохого» холестерина.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
