Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученый рассказал, когда глаза разного цвета — повод обратиться к врачу

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

31 марта отмечается День гетерохромии — состояния, при котором глаза имеют разный цвет. Оно нередко вызывает вопросы и обрастает мифами, однако в большинстве случаев не связано с заболеваниями. О том, почему возникает гетерохромия и когда она может быть опасной, рассказал эксперт Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Гетерохромия — это особенность, связанная с неравномерным распределением меланина — пигмента, который определяет цвет глаз, кожи и волос.

«Цвет радужки зависит от количества, типа и расположения меланина. При гетерохромии это распределение нарушается: в одном глазу пигмента может быть больше, чем в другом, либо он распределен неравномерно внутри одной радужки», — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов.

Выделяют два основных типа гетерохромии: врожденную и приобретенную. Врожденная формируется еще во время внутриутробного развития и обычно не влияет на здоровье. Она возникает из-за особенностей формирования клеток, отвечающих за пигментацию.

Приобретенная гетерохромия встречается реже и требует внимания врача. Она может быть связана с травмами глаза, воспалительными заболеваниями, действием лекарств или новообразованиями.

Существует три формы гетерохромии. Полная — когда глаза полностью разного цвета. Секторная — когда в одном глазу есть участки другого оттенка. Центральная — когда вокруг зрачка образуется кольцо одного цвета, а остальная радужка имеет другой оттенок.

В большинстве случаев врожденная гетерохромия возникает спонтанно и не передается по наследству. Однако иногда она может быть частью генетических синдромов, например синдрома Ваарденбурга. Гетерохромия может появиться и во взрослом возрасте. Тогда она чаще всего связана с заболеванием.

«Появление гетерохромии во взрослом возрасте — повод обратиться к врачу, особенно если оно сопровождается болью, снижением зрения или другими симптомами», — подчеркнул Валерий Литвинов.

Сама по себе гетерохромия не влияет на зрение и не меняет восприятие цвета. Опасность представляет не различие в цвете глаз, а возможная причина, которая его вызвала. Изменить цвет глаз с помощью лекарств нельзя. Хирургические методы существуют, но связаны с рисками, поэтому чаще используют цветные контактные линзы.

Эксперты заключил: если разный цвет глаз присутствует с рождения и не сопровождается другими симптомами, это лишь индивидуальная особенность.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
