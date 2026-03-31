Ученый рассказал, когда глаза разного цвета — повод обратиться к врачу

31 марта отмечается День гетерохромии — состояния, при котором глаза имеют разный цвет. Оно нередко вызывает вопросы и обрастает мифами, однако в большинстве случаев не связано с заболеваниями. О том, почему возникает гетерохромия и когда она может быть опасной, рассказал эксперт Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Гетерохромия — это особенность, связанная с неравномерным распределением меланина — пигмента, который определяет цвет глаз, кожи и волос.

«Цвет радужки зависит от количества, типа и расположения меланина. При гетерохромии это распределение нарушается: в одном глазу пигмента может быть больше, чем в другом, либо он распределен неравномерно внутри одной радужки», — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов.

Выделяют два основных типа гетерохромии: врожденную и приобретенную. Врожденная формируется еще во время внутриутробного развития и обычно не влияет на здоровье. Она возникает из-за особенностей формирования клеток, отвечающих за пигментацию.

Приобретенная гетерохромия встречается реже и требует внимания врача. Она может быть связана с травмами глаза, воспалительными заболеваниями, действием лекарств или новообразованиями.

Существует три формы гетерохромии. Полная — когда глаза полностью разного цвета. Секторная — когда в одном глазу есть участки другого оттенка. Центральная — когда вокруг зрачка образуется кольцо одного цвета, а остальная радужка имеет другой оттенок.

В большинстве случаев врожденная гетерохромия возникает спонтанно и не передается по наследству. Однако иногда она может быть частью генетических синдромов, например синдрома Ваарденбурга. Гетерохромия может появиться и во взрослом возрасте. Тогда она чаще всего связана с заболеванием.

«Появление гетерохромии во взрослом возрасте — повод обратиться к врачу, особенно если оно сопровождается болью, снижением зрения или другими симптомами», — подчеркнул Валерий Литвинов.

Сама по себе гетерохромия не влияет на зрение и не меняет восприятие цвета. Опасность представляет не различие в цвете глаз, а возможная причина, которая его вызвала. Изменить цвет глаз с помощью лекарств нельзя. Хирургические методы существуют, но связаны с рисками, поэтому чаще используют цветные контактные линзы.

Эксперты заключил: если разный цвет глаз присутствует с рождения и не сопровождается другими симптомами, это лишь индивидуальная особенность.

