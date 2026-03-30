Назван вид физнагрузки, который эффективнее всего снижает риск деменции

Регулярная езда на велосипеде снижает риск деменции эффективнее, чем другие формы повседневной физической активности. К такому выводу пришли исследователи из США и Израиля, проанализировав данные почти 480 тысяч человек из базы UK Biobank. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые наблюдали за участниками более 13 лет. В анализе учитывались привычные способы передвижения людей, данные магнитно-резонансной томографии мозга, а также генетические маркеры риска деменции, включая генетический вариант ApoE4.

Всех участников разделили на четыре группы: малоподвижные люди (предпочитающие автомобиль или общественный транспорт), любители пеших прогулок, велосипедисты, а также «универсалы», сочетающие разные способы передвижения.

За время наблюдений деменция развилась примерно у 1,8% участников. При этом у людей, регулярно использующих велосипед, риск развития деменциия оказался ниже на 19%, а болезни Альцгеймера — на 22% ниже по сравнению с другими группами.

Данные МРТ показали, что у велосипедистов был увеличен объем серого вещества в ряде областей мозга, включая гиппокамп — структуру, играющую ключевую роль в формировании памяти.

Ученых также удивило, что у людей, которые использовали в качестве основного способа передвижения только пешие прогулки, риск болезни Альцгеймера в этой выборке оказался примерно на 14% выше.

«Однако это не означает вреда ходьбы. Вероятно, дело в том, что езда на велосипеде обеспечивает более интенсивную физическую нагрузку, которая сильнее стимулирует работу мозга», — объяснили исследователи.

Анализ также показал, что генетическая предрасположенность почти не влияла на связь между физической активностью и риском ранней деменции. Однако при более позднем развитии заболевания ген APOE ε4 играл заметную роль: люди без этой мутации получали от велоактивности больше пользы для мозга.

