Асимметрия груди оказалась признаком рака у британки

Metro: асимметрия груди может указывать на развитие рака
Британка обратилась к врачу из-за усиления асимметрии груди после рождения ребенка и узнала об онкологическом заболевании на четвертой стадии. Историю 43-летней Джеммы Фиш опубликовало издание Metro.

Женщина рассказала, что впервые заметила изменения в 2021 году во время беременности. Тогда ее правая грудь начала уменьшаться, и она решила, что это связано с гормональными изменениями. Однако после родов асимметрия стала усиливаться: одна грудь продолжала уменьшаться, а другая — увеличиваться. В итоге левая оказалась почти в три раза больше правой. Позже один из сосков начал втягиваться внутрь, после чего Фиш решила обратиться к врачу.

В феврале 2023 года у нее диагностировали рак молочной железы. По словам женщины, она не подозревала, что подобные изменения могут быть признаком болезни.

«Я думала, что при раке обязательно появляется уплотнение, которое можно нащупать. Я не знала, что изменение размера груди тоже может быть симптомом», — рассказала она.

С момента постановки диагноза Фиш прошла через несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии, а также перенесла удаление яичников и две мастэктомии — операции по удалению молочных желез. Она отказалась от реконструктивной операции. Поскольку заболевание диагностировано на поздней стадии и считается неизлечимым, женщина старается сосредоточиться на повседневной жизни и проводить больше времени с дочерью.

Врачи отмечают, что небольшая разница в размере груди встречается у многих женщин и может меняться из-за менструального цикла, беременности или грудного вскармливания. Однако резкое одностороннее изменение формы или размера груди, втяжение соска, деформация или сморщивание тканей могут быть тревожными признаками.

В некоторых случаях грудь может уменьшаться из-за фиброзной формы рака, а иногда — увеличиваться из-за быстрого роста опухоли или отека, связанного с нарушением оттока лимфы.

Ранее бактерия, вызывающая заболевания десен, оказалась связана с раком груди.

 
