Названо место, где в России находится действующий супервулкан

Хотя супервулкан — не совсем научный термин, а упрощение, которое хорошо прижилось среди широкой аудитории, в научном сообществе под супервулканами чаще всего понимают суперкальдеры. Одна из таких суперкальдер находится в России на Камчатке, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Бергаль-Кувикас.

Такой вулкан способен на мощный эксплозивный выброс вещества, буквально взрыв, при котором пепловая колонна способна подниматься более 25 километров и объемом более или примерно тысячи кубических километров.

Обычно вулканологи используют индекс эксплозивности (VEI) — это показатель силы извержений. Если речь идет о суперкальдере, то VEI будет максимальным, что равно восьми магнитудам.

«Кальдера Карымшина расположена в современном активном вулканическом поясе Южной Камчатки. Хотя мощные взрывные процессы здесь происходили в прошлом, сегодня мы видим многочисленные признаки активной вулканической деятельности в данном районе. Это совсем иная ситуация, которую необходимо тщательно изучать и мониторить, но, к сожалению, вулкан Карымшина не изучается активно. Тем не менее, мы фиксируем в этом районе аномалии по геофизическим данным, свидетельствующие о том, что у нас есть магматические очаги, которые являются источниками питания для многочисленных гидротермальных источников, расположенных в том районе», — объяснила Бергаль-Кувикас.

По словам ученой, суперкальдера Карымшина извергалась примерно 1,7 миллиона лет назад. Однако у специалистов нет большого количества данных об этом вулкане, потому что кальдеру открыли только в 2007 году.

«Исследователи обнаружили следы мощных кальдарообразующих извержений — игнимбриты (вулканическая обломочная горная порода). Они распространены на большой территории размером 15 на 25 км, при мощности более 1 км. В 2006 году под руководством Владимира Леонова (известнейший ученый-вулканолог, работал в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН) началась первая работа по картированию кальдеры Карымшина, поэтому ее еще часто называют кальдерой Леонова», — рассказала вулканолог.

