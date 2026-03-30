Ученые подтвердили связь роста опухолей с курением электронных сигарет

Cgen: аэрозоли электронных сигарет повреждают ДНК и усиливают действие токсинов
Австралийские ученые выяснили, что аэрозоли (пары) электронных сигарет могут повреждать ДНК клеток и запускать процессы, связанные с развитием рака. Кроме того, никотин в их составе усиливает действие других токсичных соединений, повышая потенциальный риск опухолей. Результаты обзора исследований опубликованы в журнале Carcinogenesis (Cgen).

Исследователи проанализировали научные работы о влиянии электронных сигарет, опубликованные в 2017-2025 годах. Они обнаружили, что воздействие аэрозолей таких устройств связано с рядом процессов, которые считаются ключевыми для развития онкологических заболеваний.

В частности, речь идет о повреждении ДНК клеток, окислительном стрессе — состоянии, при котором в организме накапливаются агрессивные молекулы, повреждающие ткани, — и эпигенетических изменениях, способных нарушать работу генов.

По словам авторов, особую роль играет никотин. Он не только вызывает сильную зависимость, но и усиливает воздействие других токсичных веществ, присутствующих в аэрозоле, что может увеличивать их вред для организма.

Ученые отмечают, что пары электронных сигарет содержат множество опасных соединений. Среди них — акролеин, ацетальдегид и формальдегид, которые образуются при нагревании жидкости с глицерином, а также тяжелые металлы, включая хром, свинец и никель. Кроме того, в аэрозолях обнаруживаются канцерогенные вещества, такие как бензопирены и нитрозамины.

По мнению авторов, совокупное действие этих факторов может повышать риск развития рака полости рта, легких и других органов. При этом исследователи подчеркивают, что для окончательной оценки долгосрочного риска у людей потребуются многолетние наблюдения.

Ранее врач рассказал, в каком случае пассивное курение опаснее активного.

 
