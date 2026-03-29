Назван важный показатель скорости старения мозга

JAMA: ученые смогли определить биологический возраст мозга во время сна
Ученые обнаружили, что риск деменции повышается, если «возраст мозга», определенный по мозговым волнам во время сна, оказывается старше фактического возраста человека. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан‑Франциско. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В исследовании использовались данные семи тысяч человек из пяти научных проектов. Участникам было от 40 до 94 лет, на момент начала наблюдений ни у кого из них не было деменции. Наблюдения велись от 3,5 до 17 лет. За это время заболевание развилось примерно у тысячи человек.

Ученые анализировали сигналы мозга, зарегистрированные с помощью электроэнцефалографии во время сна. На основе этих данных алгоритм машинного обучения рассчитывал так называемый «возраст мозга». Если он оказывался выше реального возраста человека на 10 лет, вероятность развития деменции увеличивалась почти на 40%. Напротив, у людей, чей мозг по показателям сна выглядел «моложе», риск болезни был ниже.

Связь между старением мозга и риском заболевания сохранялась даже после учета других факторов — уровня образования, курения, индекса массы тела, физической активности и генетической предрасположенности.

Ученые отмечают, что влияние оказывает не только продолжительность сна или время, проведенное в разных фазах, но и мелкие особенности мозговых волн. Некоторые паттерны активности связаны с поддержанием памяти и здоровьем мозга. Например, медленные волны глубокого сна участвуют в восстановлении нервных клеток, а короткие всплески активности помогают закреплять воспоминания.

Одним из неожиданных результатов стало то, что редкие мощные всплески мозговой активности во время сна, напротив, были связаны с более низким риском деменции.

