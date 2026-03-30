Людей старше 66 лет предупредили об опасной ошибке в рационе

Nutrients: недостаток белка в рационе особенно опасен после 66 лет
Недостаток белка в рационе ведет к ухудшению физической функции у пожилых людей, при этом наиболее выраженный негативный эффект проявляется в возрасте 66 лет и старше. К такому выводу пришли исследователи из Университета Шарджи. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о здоровье и питании более 38 тысяч человек из 27 европейских стран. Анализ показал, что люди с самым низким уровнем потребления белка чаще сталкиваются со снижением физической активности и мышечной силы.

В частности, у таких участников чаще наблюдались трудности при ходьбе, подъеме по лестнице и выполнении повседневных задач, например, при вставании со стула или походе за покупками.

Исследователи также обнаружили различия между мужчинами и женщинами. У мужчин недостаток белка сильнее отражался на мышечной силе, тогда как у женщин чаще ухудшалась общая подвижность.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей старше 66 лет. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что с возрастом организм хуже использует белок для поддержания мышечной массы и восстановления тканей. Так происходит из-за снижения выработки анаболических гормонов — тестостерона, гормона роста и инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1). Эти гормоны необходимы для стимуляции синтеза белков, которые в дальнейшем выступают «строительными блоками» мышц.

С возрастом в организме также повышается уровень провоспалительных цитокинов — молекул, которые активируют катаболические (разрушающие) пути в мышцах и подавляют синтез белка.

По словам исследователей, сочетание достаточного потребления белка и регулярной физической активности может помочь замедлить возрастное снижение мышечной силы и функциональных возможностей организма.

Ранее была названа диета, на годы замедляющая старение мозга.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
