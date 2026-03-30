Назван вид эфирного масла для поддержания работы мозга

Ежедневное употребление эфирного масла кумина может улучшать некоторые когнитивные функции у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Цукубы. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 38 человек в возрасте от 65 до 86 лет. В течение 12 недель одна группа добровольцев ежедневно получала эфирное масло кумина, богатое соединением куминальдегидом, а другая — плацебо.

Куминовое эфирное масло получают из сушеных и измельченных семян Кмина тминового (Cuminum cyminum). Они известны своими антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными свойствами.

До начала эксперимента и после его завершения ученые оценивали когнитивные способности участников с помощью специальных тестов. Анализ показал, что у людей, принимавших масло кумина, улучшились показатели скорости обработки информации и реакции. Эти функции связаны с повседневной активностью мозга — например, с возможностью быстро реагировать на происходящее и принимать решения. В группе плацебо подобных изменений зафиксировано не было.

Авторы исследования отмечают, что выборка была небольшой, поэтому результаты требуют подтверждения в более масштабных клинических испытаниях. Тем не менее полученные данные указывают на потенциальную роль природных соединений в поддержании когнитивного здоровья и замедлении возрастных изменений мозга.

