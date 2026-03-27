Ученая рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица весной

С приходом весны кожа, ослабленная холодом и сухим воздухом, требует особого ухода. Ученая Пермского Политеха рассказала, когда стоит менять косметику, как правильно очищать и увлажнять кожу и что делать при сезонной аллергии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Зимой защитный барьер кожи ослабевает, она становится более чувствительной и обезвоженной. Весной меняются температура, влажность и уровень ультрафиолета, поэтому главная задача ухода — восстановление и адаптация.

Доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Рожкова пояснила, что ориентироваться стоит не на календарь, а на состояние кожи: «Когда появляется жирный блеск, можно постепенно отказываться от плотных зимних текстур».

Она добавила, что при УФ-индексе выше 3 необходим солнцезащитный крем с SPF 30–50 даже в пасмурную погоду.

Менять очищающие средства на более агрессивные, как правило, не требуется. По словам Рожковой, сухой и чувствительной коже это может навредить, а нормальной — достаточно привычного ухода. Весной лучше выбирать увлажняющие и успокаивающие тоники с физиологичным pH.

С осторожностью стоит относиться к пилингам и кислотам.

«Высокие концентрации кислот и агрессивные процедуры могут повысить риск пигментации»,— отметила эксперт. — «Вместо этого лучше выбирать мягкие ферментные пилинги и средства с PHA-кислотами».

При выборе увлажняющих средств важно избегать перегрузки кожи. Легкие текстуры — крем-гели и эмульсии — подходят для жирной и комбинированной кожи. В составе должны быть компоненты, восстанавливающие барьер и удерживающие влагу: церамиды, аминокислоты, гиалуроновая кислота, а также антиоксиданты.

Отдельное внимание стоит уделить маскам. Наиболее эффективны гидрогелевые, но их нельзя держать дольше 10 минут. Глиняные маски помогают при повышенной жирности, при этом розовая глина подходит даже чувствительной коже.

Весной повышается риск аллергических реакций. Рожкова заключила, что даже привычные средства могут вызвать раздражение: «Надпись «гипоаллергенно» не гарантирует безопасность».

В таких случаях лучше упростить уход, отказаться от активных компонентов и выбирать средства с пантенолом, аллантоином и центеллой.

Ранее в России нашли способ ускорить заживление после зубной имплантации.