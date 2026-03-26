Собака стала лучшим другом человека гораздо раньше, чем считалось

Nature: собака стала другом человека на 5 тысяч лет раньше, чем считалось
Ученые из Музея естественной истории выяснили, что собаки начали жить рядом с людьми как минимум 15 тысяч лет назад, что примерно на пять тысяч лет раньше, чем исследователи полагали ранее. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

К такому выводу исследователи пришли после анализа фрагмента челюстной кости, найденного в пещере Гофа в английском графстве Сомерсет. Генетический анализ показал, что останки принадлежали одной из древнейших известных домашних собак.

Кость была обнаружена еще в 1920-х годах, однако десятилетиями хранилась в музейной коллекции и считалась обычным археологическим образцом. Лишь недавно ученые решили проверить предположение, что она может принадлежать собаке, и провели анализ ДНК.

Сравнение генетического материала позволило также идентифицировать похожие древние образцы из других регионов Европы и из Анатолия. Это указывает на то, что ранние собаки распространялись по континенту вместе с людьми уже в конце последнего ледникового периода (20-11,7 тыс. лет назад)

Дополнительный химический анализ показал, что собаки и люди, вероятно, питались одной и той же пищей — мясом, рыбой и растительными продуктами. По словам исследователей, это свидетельствует о тесных отношениях между людьми и животными уже в те времена.

Считается, что первые собаки произошли от серых волков, которые начали селиться рядом с человеческими стоянками и постепенно привыкали к людям. Новые данные показывают, что этот процесс начался значительно раньше, чем предполагали ученые.

Ранее древнейшая порода собак проявила «музыкальные» способности.

 
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
