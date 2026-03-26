Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Насколько точны аптечные тесты на грипп и ковид, рассказал врач

Shutterstock/FOTODOM

Экспресс-тесты для выявления гриппа и ковида из аптеки — удобный инструмент, но они не могут выявить вирус в низких концентрациях, например, в начале болезни, когда человек только заразился, а симптомы еще не появились, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

«Важно знать несколько особенностей об экспресс-тестах. Первое — чувствительность у них ниже, чем у ПЦР. Экспресс-тесты на антигены выявляют вирус, только когда его концентрация в организме достаточно высока. На ранней стадии болезни или при низкой вирусной нагрузке тест может показать ложноотрицательный результат, даже если человек заражен. Второе — зависимость от качества и срока годности. Важно покупать тесты только в аптеках, проверять срок годности и строго следовать инструкции. И наконец, у них высокая специфичность, это значит, если тест дал положительный результат, то ему можно доверять», — заметил врач.

По словам врача, такие тесты нужно использовать при наличии симптомов, особенно в первые 3–5 дней болезни, тогда результат будет наиболее достоверен. На основании тестирования нужно принимать решение о самоизоляции и ни в коем случае не назначать себе лечение.

«Не нужно самостоятельно назначать себе лекарства. Если речь идет про антибиотики, которые часто люди принимают при ОРВИ, то они бесполезны при вирусной инфекции и назначаются врачом только при присоединении бактериальных осложнений. Противовирусные препараты при легком течении тоже не назначаются. Врач может рекомендовать их только пациентам из групп риска или при тяжелом течении болезни», — рассказал доктор.

В подавляющем большинстве случаев лечение — симптоматическое. Рекомендуется обильное питье, жаропонижающие при температуре выше 38–38,5°C, местные средства от боли в горле и осиплости, капли в нос при заложенности, а также покой и сон.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
