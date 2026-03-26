Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Развеян популярный стереотип о вреде видеоигр

Sleep Medicine: час видеоигр перед сном не ухудшает сон и снижает стресс
«Газета.Ru»

Игра в динамичные видеоигры перед сном может не вредить качеству сна и даже приносить пользу психике, выяснили ученые. Работа опубликована в журнале Sleep Medicine.

В исследовании приняли участие 18 молодых взрослых, которые практически не играли в видеоигры. В течение нескольких недель ученые сравнивали три состояния: обычный режим, просмотр сериала перед сном и игру в шутер по часу вечером. Участники носили трекеры сна, проходили когнитивные тесты и заполняли анкеты о самочувствии.

Оказалось, что вечерняя игра не ухудшала объективные показатели сна. Время засыпания, длительность глубокого сна и количество пробуждений оставались на прежнем уровне. При этом после просмотра сериала сон даже немного ухудшался.

Ученые предполагают, что интенсивное обучение во время игры — освоение управления, навигации и реакции — может активировать механизмы переработки информации во сне. Это, напротив, помогает поддерживать его стабильную структуру.

Кроме того, после игровых сессий участники показывали лучшие результаты в тестах на зрительно-пространственную рабочую память. Этот тип памяти отвечает за удержание и обработку визуальной информации и активно используется при ориентации в пространстве.

Положительные изменения наблюдались и в психологическом состоянии. Участники отмечали снижение уровня стресса после нескольких вечеров с видеоиграми. При этом значимых изменений тревожности и депрессии зафиксировано не было.

Авторы отмечают, что важную роль играет формат: в эксперименте участники играли не более часа и заканчивали за 30 минут до сна. Более длительные игровые сессии, особенно в ущерб сну, в других исследованиях, наоборот, ухудшают его качество.

Также результаты касаются только людей без игрового опыта — у постоянных геймеров эффект может отличаться, поскольку их мозг уже адаптирован к таким нагрузкам.

Тем не менее работа показывает, что умеренные игровые сессии могут быть не только безопасны для сна, но и полезны для когнитивных функций и снижения повседневного стресса.

Ранее ученые предупредили о неожиданном влиянии на мозг просмотра вертикальных видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
