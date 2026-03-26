В мозге людей, собирающих на скорость кубик Рубика, обнаружили неожиданные изменения

Ученые из Ольборгского университета показали, что опытные спидкуберы используют одни и те же нейронные паттерны как при мысленном планировании решения, так и при его выполнении. Это означает, что профессионалы фактически «собирают» кубик Рубика в голове еще до того, как начинают двигать грани. Работа опубликована в журнале Experimental Brain Research (EBR).

В исследовании приняли участие 13 опытных игроков, которые в среднем собирали кубик за 17 секунд. С помощью электроэнцефалографии ученые отслеживали активность их мозга как при выполнении отдельных когнитивных задач, так и во время реального решения головоломки.

Сначала участникам давали задания на планирование, пространственное мышление, память и моторные навыки. Затем им предоставляли 15 секунд на изучение перемешанного кубика, после чего они должны были как можно быстрее его собрать.

Анализ показал, что зоны мозга, отвечающие за память, планирование действий, визуально-пространственную обработку и мелкую моторику, работают синхронно. При этом электрическая активность мозга во время планирования и во время реального решения оказалась практически одинаковой.

«Мы обнаружили, что мозг спортсменов работает очень схожим образом, когда они мысленно анализируют кубик и когда физически его собирают. Похоже, они настолько адаптированы к задаче, что могут решить ее полностью в уме, а затем просто воспроизвести движения», — пояснил автор работы, доцент в области биомеханики Андерсон Соуза Оливейра.

Дополнительный анализ показал связь между отдельными когнитивными навыками и успешностью решения. Например, активность затылочной доли, отвечающей за зрение, коррелировала с точностью выполнения движений. А показатели планирования были связаны с активностью височных областей мозга.

Авторы отмечают, что такие результаты объясняют, как мозг может справляться с задачами, требующими одновременно сложных вычислений и быстрых движений — что обычно трудно для человека. В случае экспертов эти процессы фактически сливаются.

При этом исследование имеет ограничения: в нем участвовали только опытные спидкуберы, без контрольной группы новичков, а выборка была небольшой и состояла только из мужчин. В будущем ученые планируют изучить, как мозг меняется по мере обучения.

По их словам, полученные данные могут быть полезны не только для понимания экспертных навыков, но и для разработки методов тренировки когнитивных способностей, в том числе у детей и людей с неврологическими нарушениями.

