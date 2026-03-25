Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В России предложили новую систему ранней профилактики подростковой преступности

ПНИПУ: разработана методика ранней профилактики подростковых правонарушений
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали комплексную программу ранней профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Методика позволяет выявлять факторы риска на ранних стадиях и работать не только с детьми, но и с их семьями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Подростковая преступность остается серьезной социальной проблемой. По данным статистики, в 2025 году более 14 тыс. несовершеннолетних совершили преступления, а число насильственных правонарушений выросло на 13%. Специалисты отмечают, что подростковый возраст сам по себе связан с повышенным риском: импульсивность, стремление к самостоятельности и влияние окружения делают молодых людей уязвимыми.

Существующие меры профилактики — лекции, беседы и тренинги — чаще всего применяются уже после того, как подросток попадает в поле зрения правоохранительных органов. При этом устойчивые модели поведения к этому моменту нередко уже сформированы.

Новая программа предлагает иной подход — системную работу на ранних этапах. Она сочетает диагностику, индивидуальную работу с подростком, готовые методические материалы и обязательное консультирование родителей.

Перед созданием методики ученые проанализировали отечественные и зарубежные подходы к профилактике девиантного поведения и выделили ключевые факторы риска: неблагополучная семейная среда, влияние окружения, отсутствие занятости и бесконтрольное время в интернете.

Программа рассчитана на срок от трех до шести месяцев и начинается с диагностики, которую проводят социальные педагоги или психологи в школах. Она позволяет выявить уровень агрессии, тревожности, самооценки и другие особенности, а также определить подростков группы риска.

Далее работа строится по нескольким направлениям: развитие эмоциональной устойчивости, правовое просвещение, обучение поведению в конфликтных ситуациях и профилактика употребления психоактивных веществ. Важной особенностью стали интерактивные форматы — ролевые игры, разбор реальных ситуаций и индивидуальные задания.

Отдельное внимание уделено родителям. Для них разработаны рекомендации по общению с подростками, разрешению конфликтов и поддержке ребенка.

«Для практического внедрения программы мы подготовили полный комплект методических материалов для педагогов, включая дневник индивидуальной работы, диагностические бланки и сценарии занятий», — рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой общенаучных дисциплин ПНИПУ Ксения Кондратьева.

Авторы также предложили систему оценки эффективности, позволяющую отслеживать изменения в поведении подростков и уровень усвоения навыков.

Разработанная методика может использоваться в образовательных учреждениях, комиссиях по делам несовершеннолетних и центрах социальной помощи, обеспечивая более раннее и комплексное предупреждение правонарушений.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!