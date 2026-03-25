Яркие сновидения помогают лучше высыпаться, выяснили ученые

Яркие, эмоциональные сновидения с большим количеством событий могут усиливать ощущение глубокого и восстанавливающего ночного отдыха. К такому выводу пришли исследователи из Школы перспективных исследований IMT в Лукке в Италии. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые попытались объяснить, почему иногда после долгого сна человек не чувствует себя отдохнувшим, а в другие дни хорошо высыпается за меньшее время. Традиционно считается, что ощущение глубины сна связано с преобладанием медленных мозговых волн — так называемой медленноволновой активностью. Однако новое исследование показало, что важную роль может играть и содержание сна.

Для проверки этой гипотезы исследователи проанализировали записи электроэнцефалографии (ЭЭГ) у 44 взрослых добровольцев. В течение четырех ночей участников неоднократно будили во время фазы небыстрого сна и спрашивали, снились ли им сновидения и насколько глубоким они ощущали свой сон.

Анализ показал, что переходы мозговых волн от быстрых к более медленным действительно были связаны с ощущением глубокого сна. Однако эта связь ослабевала, если участники сообщали о сновидениях. При этом субъективная глубина сна, наоборот, оказывалась выше после эпизодов снов.

Особенно сильный эффект наблюдался, когда сновидения были яркими, необычными и эмоционально насыщенными. Такие сны чаще сопровождались ощущением, что сон был глубоким и восстановительным. Напротив, более абстрактные сны, напоминающие внутренний диалог, чаще ассоциировались с ощущением поверхностного сна.

По мнению авторов, результаты показывают, что чувство хорошо проведенной ночи зависит не только от физиологических фаз сна, но и от того, насколько человек погружается в мир сновидений. Исследователи предполагают, что сны могут помогать «отключаться» от внешней среды и усиливать ощущение полноценного отдыха.

