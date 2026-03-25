Названы неочевидные ошибки во время измерения давления

Врач Фаяз: во время измерения давления нельзя скрещивать ноги
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди получают искаженные данные об артериальном давлении из-за разговоров, скрещивания ног и отсутствия опоры для спины во время измерения. Об этом предупредил доктор медицинских наук, терапевт Си Эм Фаяз в комментарии для издания Times of India.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является разговор во время измерения давления. Кроме того, на результат могут влиять скрещенные ноги и напряженная поза. В таких условиях показатели могут оказаться на 10-15 пунктов выше или ниже реальных.

Фаяз также отметил, что на точность влияет и техническая сторона процедуры. Например, важную роль играет правильный размер манжеты тонометра: слишком маленькая или слишком большая манжета может давать неверные значения. Ошибкой считается и измерение давления сразу после употребления кофе, физической нагрузки или без предварительного отдыха.

Чтобы получить более точные данные, врач советует проводить измерения в спокойной обстановке. Перед процедурой необходимо посидеть несколько минут, опереться спиной на спинку стула и поставить ноги на пол, не скрещивая их.

Специалист рекомендует проверять давление дважды в день, выполняя по три измерения подряд и фиксируя среднее значение.

Фаяз напомнил, что артериальная гипертензия часто называют «тихим убийцей», поскольку заболевание может долго протекать без заметных симптомов. Поэтому он советует измерять давление хотя бы раз в полгода и обращаться к врачу, если верхние показатели регулярно превышают 140 миллиметров ртутного столба.

