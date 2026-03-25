Психологи назвали неожиданный тренд 2026 года

Миллионы людей по всему миру все чаще выбирают философию slow living — осознанное замедление и отказ от постоянной гонки. Ученые Пермского Политеха объяснили, что стоит за этим трендом, почему привычный отдых перестал восстанавливать силы и в каких случаях замедление действительно помогает. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современный человек живет в условиях постоянной перегрузки: рабочие задачи, поток информации, соцсети и мессенджеры практически стерли границу между трудом и отдыхом. В результате формируется состояние, которое исследователи называют не только профессиональным, но и «цивилизационным выгоранием» — когда человек теряет способность восстанавливаться.

«Именно это тотальное истощение породило новую моду на так называемую медленную жизнь, которую в 2026 году выбирают все больше людей по всему миру», — рассказал доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук Константин Антипьев.

Идея slow living возникла еще в 1980-х годах как протест против культуры ускорения. Сегодня она охватывает разные сферы — от питания до отношения к возрасту. Как отметила старший преподаватель кафедры «Философия и право» ПНИПУ Светлана Динабург, ключевой принцип такого подхода — смещение фокуса с количества на качество.

«Замедление — это жизнь с акцентом на осознанность, внимание к деталям. Это форма сопротивления «гонке» через отказ от участия в ее ритме», — пояснила она.

Особенно активно эту философию поддерживают миллениалы и зумеры. По словам Антипьева, эти поколения иначе относятся к ментальному здоровью и не готовы жертвовать собой ради работы. При этом замедление для них — не отказ от технологий, а переосмысление их использования.

Парадоксально, но даже отдых сегодня часто не приносит восстановления. Люди продолжают потреблять информацию, переключаться между задачами и стремиться к эффективности даже в свободное время. В итоге мозг не переходит в режим восстановления, а лишь меняет тип нагрузки.

«Феномен лени сегодня активно переосмысливается. Это не порок, а механизм энергосбережения, стремление достигать результата с минимальными затратами ресурсов», — отмечает Светлана Динабург.

С точки зрения нейрофизиологии, периоды «ничегонеделания» необходимы: в это время мозг переключается на внутреннюю обработку информации, формирует новые связи и способствует появлению нестандартных решений. Именно поэтому важные идеи часто приходят не в процессе напряженной работы, а в моменты отдыха.

При этом замедление подходит не всем и не всегда. По словам Константина Антипьева, оно особенно полезно людям с высоким уровнем тревожности, склонностью к выгоранию и жителям мегаполисов. Однако в ряде случаев может усугубить состояние.

«Это касается людей в острой фазе депрессии или тех, кто использует замедление как способ ухода от проблем. В таких ситуациях оно может усилить апатию и чувство бессмысленности», — пояснил он.

