Найдена бактерия, которая усиливает и увеличивает мышцы человека

Gut: кишечная бактерия R. inulinivorans увеличивает силу и размер мышц
Кишечная бактерия Roseburia inulinivorans может повышать силу мышц, влияя на энергетический обмен. К такому выводу пришли ученые из Университета Альмерии в Испании. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut.

В новом исследовании ученые сосредоточились на кишечном микробиоме — совокупности микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе. Они влияют на множество процессов в организме, включая обмен веществ, работу иммунной системы и мозга.

Ученые изучили образцы кишечной микрофлоры у двух групп добровольцев: 90 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и 33 пожилых участников старше 65 лет, которые вели вели малоподвижный образ жизни. Испытуемые проходили тесты на мышечную силу — в том числе измерение силы хвата, жима ногами и жима лежа.

Анализ показал, что бактерии рода Roseburia чаще встречались у людей с более высокими показателями силы. Особенно выделялся вид Roseburia inulinivorans: его присутствие было связано с лучшими результатами сразу в нескольких тестах.

Например, у пожилых людей, в кишечнике которых обнаружили эту бактерию, сила хвата была почти на 30% выше, чем у сопоставимых участников без нее. У молодых добровольцев высокая распространенность этого микроба также была связана с более сильным хватом и лучшей кардиореспираторной выносливостью.

Чтобы проверить возможную причинно-следственную связь, ученые провели дополнительный эксперимент на мышах. После заселения кишечника животных бактерией R. inulinivorans их сила хвата увеличилась примерно на 30% по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у таких мышей наблюдалось увеличение размеров мышечных волокон и рост числа быстро сокращающихся мышечных клеток, отвечающих за силу и мощность движений.

Авторы считают, что бактерия может влиять на мышечную функцию через изменение обмена аминокислот и энергетических процессов в мышцах. По их мнению, результаты исследования могут помочь в разработке пробиотиков, способных поддерживать мышечную силу и физическую форму.

Ранее белорусские ученые начали создавать кефир с кишечной бактерией долгожителей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!