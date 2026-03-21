В Белоруссии создают кефир долголетия

В Белоруссии ученые разрабатывают кефирный продукт с бактерией, которая есть в кишечнике долгожителей. Об этом БелТА рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук страны Павел Морозик.

По его словам, разработка находится на финальной стадии и совсем скоро появится в магазинах. Морозик отметил, что во время исследования микробиома белорусских долгожителей была обнаружена бактерия, которая обновляет стенки кишечника и борется с воспалением.

«Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию», — сказал он.

Ученый добавил, что в ходе исследования белорусских долгожителей был проведен анализ их микробиома, в результате которого и была обнаружена данная бактерия. Он отметил, что она обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Кроме того, благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продлевает жизнь.

Ранее была установлена связь между микробиомом кишечника и риском развития рака кишечника.

 
