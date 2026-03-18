Ученых удивил процесс высиживания яиц динозаврами

Международная группа исследователей выяснила, как овираторы — птицеподобные динозавры — высиживали яйца. Оказалось, что они использовали не только тепло собственного тела, но и солнечное излучение, а сам процесс инкубации отличался от современного птичьего. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution (FEE).

Овирапторы жили около 70–66 млн лет назад и строили открытые гнезда, в которых яйца располагались кольцами. Долгое время ученые спорили, согревали ли они кладку, как птицы, или полагались на внешние источники тепла, как крокодилы и черепахи.

Чтобы разобраться, исследователи из Тайваня создали полноразмерную модель овираптора и его гнезда. Они воспроизвели кладку из искусственных яиц и провели серию экспериментов, моделируя разные температурные условия и поведение «высиживающего» динозавра.

«Мы показали, что различия в вылуплении яиц связаны с положением взрослой особи относительно кладки», — отметил руководитель работы, палеонтолог Тзу-Жуй Ян из Национального музея естественных наук Тайваня.

Эксперименты показали, что в холодных условиях температура яиц в одном гнезде могла различаться до 6 °C. Это означает, что птенцы, вероятно, вылуплялись не одновременно. В более теплой среде разница снижалась до 0,6 °C, что указывает на важную роль солнечного тепла.

«Поскольку гнезда овирапторов были открытыми, солнечное излучение, скорее всего, играло гораздо большую роль, чем тепло почвы», — пояснил Ян.

Ученые также сравнили эффективность инкубации у овирапторов и современных птиц. У птиц яйца нагреваются за счет прямого контакта с телом взрослой особи, которая поддерживает стабильную температуру. Однако строение кладки овирапторов не позволяло полностью контактировать со всеми яйцами сразу.

«Овирапторы, вероятно, не могли высиживать яйца так же эффективно, как современные птицы», — отметил первый автор исследования Чунь-Ю Су.

По мнению ученых, овирапторы использовали комбинированную стратегию: частично согревали кладку своим телом, а частично — за счет окружающей среды. Такая система была менее точной, но могла быть адаптацией к условиям того времени.

