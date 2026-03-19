Ученых удивила причина резкого изменения стока городской реки в Москве

МГУ: урбанизация изменила гидрологический режим реки Сетунь
Российские ученые впервые провели комплексное исследование гидрологического режима малой городской реки Сетунь и выявили значительные изменения, вызванные урбанизацией. Исследование выполнили специалисты географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института водных проблем РАН. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МГУ.

Сетунь — крупнейший правый приток Москвы-реки в пределах столицы, ее водосбор площадью 190 км² полностью расположен в городской агломерации.

С 2019 года на реке действует сеть высокочастотного мониторинга, включающая пять автоматических станций от истока до устья. Ученые фиксировали осадки, уровень воды и перенос взвешенных наносов, а затем сравнили результаты с архивными данными 1979–1988 годов.

Анализ показал, что 38% территории водосбора занято водонепроницаемыми покрытиями — асфальтом, бетоном и застройкой. Это существенно изменило структуру стока.

«Главным источником питания стали дождевые осадки, дающие до 33% годового стока, тогда как доля весеннего половодья снизилась до 3,8–16,7%», — сообщил заведующий лабораторией эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, профессор Сергей Чалов.

В отличие от естественных условий средней полосы, где пик стока приходится на весну, на Сетуни он сместился на лето. Водность весеннего половодья сократилась вдвое, а число паводков выросло почти в 10 раз — до 29 в год. При этом река очень быстро реагирует на ливневые осадки.

Еще одним важным результатом стало увеличение переноса взвешенных наносов: их поток вырос в 3–4 раза по сравнению с естественными условиями. Для анализа мутности воды ученые применили методы машинного обучения.

«Наилучшие результаты показала рекуррентная нейросеть LSTM RNN, которая с высокой точностью определяет пики мутности», — отметила инженер Института водных проблем РАН Ирина Денисова.

Авторы подчеркивают, что изменения гидрологического режима уже приводят к регулярным подтоплениям и ущербу городской инфраструктуре. Полученные данные могут использоваться при проектировании ливневых систем, управлении стоком и экологическом мониторинге водных объектов Москвы.

