Неандертальцы лечили раны антибиотическим березовым дегтем, выяснили ученые

Неандертальцы могли использовать березовый деготь как естественный антибиотик для лечения ран. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета совместно с коллегами из Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One.

Исследователи напомнили, что березовый деготь известен по находкам неандертальцев по всей Европе начиная с позднего плейстоцена (129-11 тысяч лет назад). Он использовался в основном как клей для крепления каменных наконечников к деревянным копьям, однако в некоторых современных общинах, например микмаков в Канаде, деготь применяли и как лечебную мазь для лечения кожных инфекций.

Чтобы проверить, могли ли неандертальцы использовать деготь в медицинских целях, ученые собрали кору пушистой (Betula pubescens) и серебристой берез (Betula pendula) и воспроизвели три способа получения смолы. Один метод имитировал низкотехнологичный способ неандертальцев — сжигание коры под камнем, в результате чего смола конденсировалась на поверхности. Второй способ («поднятая конструкция») позволял получать большее количество дегтя через нагрев коры в яме с глиной. Третий метод имитировал современный способ микмаков.

Все полученные смолы проверили на активность против золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), бактерии, вызывающей кожные инфекции. Результаты показали, что большинство дегтей подавляли рост бактерий, независимо от способа изготовления. Наибольшую активность проявил деготь из серебристой березы методом «поднятой конструкции».

Авторы исследования подчеркнули, что это демонстрирует устойчивые антимикробные свойства дегтя даже при низкотехнологичном производстве, доступном неандертальцам. Это открытие дополняет растущее количество свидетельств о том, что неандертальцы знали и использовали лекарственные растения и вещества для облегчения боли, борьбы с инфекциями и лечения травм.

Предыдущие находки показывают, что неандертальцы употребляли тысячелистник и ромашку для обезболивания и противовоспалительного эффекта, а один скелет с зубным абсцессом свидетельствует о медицинском применении растений без питательной ценности.

