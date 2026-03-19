Арахисовой скорлупе нашли неожиданное практическое применение

CEJA: разработан способ получения графеноподобных материалов из отходов арахиса
Австралийские ученые разработали способ получать графеноподобные углеродные материалы из отходов арахиса. Ежегодно в мире образуется более 10 млн тонн скорлупы, и новая технология может превратить этот биомусор в ценный ресурс для электроники и энергетики. Работа опубликована в журнале Chemical Engineering Journal Advances (CEJA).

Графен — это материал на основе углерода толщиной всего в один атом. Он отличается высокой прочностью, легкостью и отличной проводимостью тепла и электричества. Однако его промышленное производство остается дорогим и сложным, что ограничивает широкое применение.

Ключевую роль в новой технологии играет лигнин — природный полимер, богатый углеродом и содержащийся в растениях. Ученые разработали оптимальный способ подготовки сырья, чтобы извлечь из скорлупы максимальное количество углерода.

На первом этапе материал нагревают примерно до 500 °C, удаляя примеси и превращая скорлупу в углеродистый «уголь» (char). Затем применяется метод импульсного джоулева нагрева: кратковременный электрический разряд разогревает вещество до температур выше 3000 °C всего за миллисекунды. Это приводит к перестройке атомов углерода и формированию графитоподобных структур.

По словам исследователей, именно правильная предварительная обработка сырья оказалась критически важной: она позволяет снизить количество дефектов и повысить качество конечного материала.

Полученный графен пока представляет собой несколько слоев, сложенных в так называемую турбостратическую структуру, но уже демонстрирует хорошие характеристики проводимости.

Авторы отмечают, что технология пока находится на стадии лабораторного прототипа, и для ее масштабирования потребуется еще несколько лет. В дальнейшем они планируют проверить метод на других видах биомассы — например, кофейной гуще или банановой кожуре.

Ранее ученых удивило влияние закваски на свойства хлеба.

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
