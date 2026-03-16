Врач назвала три неэффективные добавки для борьбы с бессонницей

Врач Беллидо: валериана, мелатонин и магний часто не помогают при бессоннице

Популярные средства от бессонницы — мелатонин, валериана и магний — не имеют убедительных доказательств эффективности. Об этом врач-сомнолог из больницы общего профиля Кастельона Кармен Беллидо рассказала изданию El Periodico De España.

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в мозге и регулирует циркадные ритмы. Его синтетические аналоги продаются как добавки для нормализации сна. Валериана представляет собой растительный препарат на основе корня одноименного растения, традиционно применяемый как мягкое седативное средство.

Магний также применяют при бессоннице, так как дефицит этого микроэлемента может быть одной из причин нарушений сна. Также магний участвует в процессе расслабления мышц, что может быть полезно при симптомах синдрома беспокойных ног.

Беллидо подчеркнула, что многие люди принимают эти добавки, рассчитывая улучшить сон, однако научные данные не подтверждают их заметную эффективность при лечении бессонницы.

Беллидо также отметила, что медикаменты не всегда являются первой линией лечения бессонницы. В некоторых случаях могут применяться рецептурные препараты — например, бензодиазепины и так называемые Z-препараты. К этой группе относятся снотворные средства (например, золпидем и зопиклон), которые действуют на те же рецепторы мозга, что и бензодиазепины, но имеют другую химическую структуру.

Однако такие лекарства способны вызывать привыкание и толерантность — постепенное снижение эффекта при длительном приеме. Поэтому, предупредила специалистка, их обычно назначают лишь на короткий срок и только при острых нарушениях сна.

