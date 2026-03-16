Назван неочевидный способ облегчить боль во время месячных

Менструальная боль — распространенное явление. По данным исследований, регулярные болезненные месячные испытывают около 90% молодых женщин в возрасте от 13 до 25 лет. Из-за спазмов внизу живота, слабости и общего недомогания многие предпочитают в этот период избегать физических нагрузок. Однако научные данные показывают, что упражнения могут, наоборот, облегчить симптомы.

Наиболее распространенный тип — первичная дисменорея. Она связана с повышенной выработкой простагландинов — гормоноподобных веществ, которые выделяются при разрушении слизистой оболочки матки во время менструации. Простагландины вызывают сокращения матки и могут приводить к болям внизу живота, спине и ногах, а также к расстройствам пищеварения.

Существует и вторичная дисменорея — боль, связанная с заболеваниями органов малого таза. Одной из самых частых причин считается эндометриоз, при котором ткань, похожая на слизистую матки, разрастается за ее пределами и может вызывать сильные боли.

Традиционные методы лечения, включая нестероидные противовоспалительные препараты, помогают не всем. Поэтому ученые начали изучать физическую активность как возможный способ уменьшить симптомы.

Согласно исследованию 2019 года, регулярные упражнения могут снижать интенсивность менструальной боли в среднем на 2,5 пункта по десятибалльной шкале. Это сопоставимо или даже эффективнее некоторых домашних методов, например использования грелки.

Физическая активность может также сокращать продолжительность боли. В одном из исследований 2025 года было показано, что аэробные упражнения — бег, плавание или езда на велосипеде — способны уменьшать длительность болезненных ощущений более чем на 12 часов.

Наиболее сильная боль обычно возникает в первые двое суток менструации. Поэтому сокращение ее продолжительности примерно на четверть может существенно улучшить самочувствие.

Положительный эффект показывают и расслабляющие практики. Например, прогрессивная мышечная релаксация — поочередное напряжение и расслабление разных групп мышц. Исследование 2024 года показало, что такие упражнения в сочетании с самомассажем могут значительно уменьшать болевые ощущения.

При этом ученые отмечают, что для заметного эффекта важна регулярность. Обзор исследований 2025 года показал, что тренировки два-три раза в неделю могут уменьшить менструальную боль. Наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин, выполнявших силовые упражнения не менее 30 минут за тренировку в течение восьми недель.

