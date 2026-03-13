Один из создателей космодрома «Восточный» ушел в отставку

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») Александр Фадеев покинул должность. Как стало известно, 76-летний специалист написал заявление об уходе по собственному желанию, и 6 марта оно было удовлетворено. Об этом сообщает новостной портал Московский комсомолец.

Александр Фадеев — ученый в области гироскопических приборов, конструктор и специалист по машиностроению и ракетной технике. Он многие годы занимался развитием космической инфраструктуры России и принимал участие в создании и модернизации ключевых космодромов.

С 1999 по 2013 год Фадеев возглавлял Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. В этот период под его руководством велось строительство космодрома Восточный, а также модернизация стартовых комплексов на космодромах Байконур и Плесецк. Работы проводились и на Гвианском космическом центре во Французской Гвиане, известном как космодром Куру.

Фадеев также выступал против масштабного реформирования космической отрасли и сокращения научно-исследовательских институтов. В частности, в 2005 году при его содействии в состав ЦЭНКИ был включен находившийся в сложном положении НИИ прикладной механики имени академика Кузнецова, что позволило сохранить организацию.

В последующие годы структура центра значительно расширилась. С 2006 по 2008 год в состав ЦЭНКИ были переданы объекты космодрома Байконур, а к 2011 году к центру присоединили еще 12 предприятий. Общая численность сотрудников организации достигла почти 15 тысяч человек.

Помимо работы в космической отрасли, Александр Фадеев занимается научной и преподавательской деятельностью. Он является профессором и заведует кафедрой «Космические приборы и системы» в МГТУ имени Баумана. За вклад в развитие науки и техники Фадеев удостоен премии Правительства Российской Федерации.

