Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Один из создателей космодрома «Восточный» ушел в отставку

МК: Александр Фадеев покинул свой пост в ЦЭНКИ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») Александр Фадеев покинул должность. Как стало известно, 76-летний специалист написал заявление об уходе по собственному желанию, и 6 марта оно было удовлетворено. Об этом сообщает новостной портал Московский комсомолец.

Александр Фадеев — ученый в области гироскопических приборов, конструктор и специалист по машиностроению и ракетной технике. Он многие годы занимался развитием космической инфраструктуры России и принимал участие в создании и модернизации ключевых космодромов.

С 1999 по 2013 год Фадеев возглавлял Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. В этот период под его руководством велось строительство космодрома Восточный, а также модернизация стартовых комплексов на космодромах Байконур и Плесецк. Работы проводились и на Гвианском космическом центре во Французской Гвиане, известном как космодром Куру.

Фадеев также выступал против масштабного реформирования космической отрасли и сокращения научно-исследовательских институтов. В частности, в 2005 году при его содействии в состав ЦЭНКИ был включен находившийся в сложном положении НИИ прикладной механики имени академика Кузнецова, что позволило сохранить организацию.

В последующие годы структура центра значительно расширилась. С 2006 по 2008 год в состав ЦЭНКИ были переданы объекты космодрома Байконур, а к 2011 году к центру присоединили еще 12 предприятий. Общая численность сотрудников организации достигла почти 15 тысяч человек.

Помимо работы в космической отрасли, Александр Фадеев занимается научной и преподавательской деятельностью. Он является профессором и заведует кафедрой «Космические приборы и системы» в МГТУ имени Баумана. За вклад в развитие науки и техники Фадеев удостоен премии Правительства Российской Федерации.

Ранее российские ученые выяснили, почему гейзеры есть только на одном спутнике Сатурна.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!