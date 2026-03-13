Размер шрифта
Наука

Наличие жаворонков и сов в обществе связано с пользой для древних людей

Генетик Крутовский: разные хронотипы были полезны для древних людей
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Существует гипотеза, что различия хронотипов (жаворонки и совы) были полезны для древних человеческих сообществ: часть людей бодрствовала рано утром, а часть — поздно вечером, сообщил «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский во Всемирный день сна.

Различия между «жаворонками» и «совами» объясняются особенностями циркадных биоритмов — внутренних биологических часов организма. Эти часы регулируют сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и множество других физиологических процессов.

«Считается,что у разных людей длина внутреннего циркадного периода немного отличается (примерно 23,5–24,5 часа). Если внутренний период чуть длиннее 24 часов, то человеку легче бодрствовать вечером и формируется хронотип «сова». Если короче 24 часов, то легче просыпаться рано и, соответственно, формируется хронотип «жаворонок», — добавил генетик.

Хронотипы «жаворонков» и «сов» возникают из-за генетических различий в циркадных генах, разной длины внутреннего биологического цикла и влияния среды, образа жизни и возраста.

«Есть и эволюционное объяснение наличия различных хронотипов в популяциях человека. Существует гипотеза, что эти различия хронотипов были полезны для древних человеческих сообществ — часть людей бодрствовала рано утром, а часть — поздно вечером. Это повышало вероятность обнаружения хищников или угроз и обеспечивало круглосуточное наблюдение. Исследования показали, что так было всегда, что ночью почти всегда кто-то бодрствует, и ранее в исторических обществах, и сейчас в современных», — отметил ученый.

По словам Крутовского, различия в хронотипе во многом наследуются: 40–50 % вариации хронотипа объясняется генетикой. Результаты крупных полногеномных исследований ассоциации изменчивости (GWAS-исследования) на больших выборках тысяч людей показали, что более 300 генетических вариантов связаны с хронотипом. По словам Крутовского, гены работают через механизм молекулярной обратной связи, создавая примерно 24-часовой цикл активности генов.

«К основным генам циркадных часов относятся: CLOCK (один из ключевых регуляторов циркадного цикла), PER (PER1, PER2, PER3; регулируют длительность циркадного периода), CRY1 и CRY2 (участвуют в обратной связи циркадного цикла), BMAL1 или ARNTL (партнер CLOCK в основном механизме циркадных часов), ROR и REV-ERB (регулируют транскрипцию-экспрессию циркадных генов). Например, некоторые варианты гена PER3 связаны с выраженным «жаворонковым» или «совиным» хронотипом, а мутации гена CRY1 могут вызывать крайне поздний режим сна», — рассказал ученый.

Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
