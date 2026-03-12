Случайный инцидент помог ученым выявить новый способ истребления клопов

Постельные клопы избегают воды и влажных поверхностей — к такому выводу пришли энтомологи из Калифорнийского университета в Риверсайде. Неожиданное наблюдение было сделано случайно во время лабораторного эксперимента и может помочь разработать новые способы борьбы с этими насекомыми. Об этом сообщает портал The Independent.

Постельный клоп (Cimex lectularius) — кровососущий паразит, который легко распространяется в жилых помещениях и крайне трудно поддается уничтожению. За последние два десятилетия ученые фиксируют глобальный рост числа заражений, во многом из-за того, что насекомые постепенно приобретают устойчивость к инсектицидам. Поэтому исследователи пытаются лучше понять их поведение и уязвимые места.

Новое открытие произошло случайно во время содержания лабораторной колонии клопов. Насекомых держали в небольших контейнерах, на которые сверху помещали искусственную кормушку с кровью. Клопы поднимались вверх и прокалывали тонкую мембрану, чтобы питаться.

Однако однажды мембрана оказалась повреждена, и кровь начала просачиваться на бумагу внутри контейнера. Исследователи ожидали, что насекомые будут пить кровь прямо с бумаги, но произошло обратное.

«Я думал, что клопы с радостью будут пить кровь с бумаги. Но вместо этого они активно избегали намокшего участка и даже не подходили к нему», — рассказал один из авторов исследования, энтомолог Дон Хван Чо.

Чтобы проверить причину такого поведения, ученые специально увлажнили бумагу водой. Результат оказался тем же: клопы избегали влажных поверхностей.

Дополнительные эксперименты показали, что это поведение характерно для всех насекомых независимо от возраста или пола. При приближении к влажному участку многие клопы резко разворачивались и быстро уходили в противоположную сторону.

По словам исследователей, такая реакция связана с особенностями строения тела клопов. Насекомые имеют очень плоское тело и небольшие дыхательные отверстия — дыхальца — расположенные по бокам брюшка.

«Если клоп соприкасается с водой, он может прилипнуть к ее поверхности, а его дыхательные отверстия оказываются заблокированы», — объяснил Чо.

Вода обладает сильным поверхностным натяжением, поэтому для небольших насекомых контакт с жидкостью может оказаться опасным.

Авторы работы считают, что открытие может помочь разработать новые методы борьбы с паразитами. Например, влажные барьеры или ловушки могут стать дополнительным инструментом для контроля распространения клопов.

При этом исследователи отмечают, что если человек подозревает, что на его теле могут быть клопы, простое решение — принять душ.

«Просто примите ванну — это решит проблему. Но клопы, которые уже находятся в комнате или в кровати, потребуют других методов борьбы», — отметил Чо.

