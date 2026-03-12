В России предложили новый анализ крови для оценки риска сердечной недостаточности

Ученые Сеченовского университета показали, что уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов (FLC) в крови может служить дополнительным маркером тяжести миокардита и риска развития сердечной недостаточности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может возникать после инфекций или на фоне иммунных нарушений. Диагностика этого заболевания остается сложной задачей. Наиболее точным методом считается биопсия миокарда, однако она инвазивна и применяется ограниченно. При этом стандартные лабораторные показатели, такие как тропонин или С-реактивный белок, нередко остаются в пределах нормы даже при наличии заболевания.

Поэтому исследователи продолжают искать доступные неинвазивные маркеры воспаления. Одним из таких кандидатов стали свободные легкие цепи иммуноглобулинов — белковые фрагменты, которые образуются в процессе работы B-лимфоцитов. Эти клетки играют важную роль в иммунных реакциях, в том числе при воспалительных заболеваниях сердца.

«Мы постоянно ищем альтернативные неинвазивные маркеры, потому что ни МРТ, ни анализ на тропонин не позволяют надежно оценить активность процесса. Свободные легкие цепи давно применяются в других областях медицины, и было логично проверить их значение у пациентов с миокардитом», — рассказала профессор кафедры кардиологии Сеченовского университета Ольга Благова.

В исследовании приняли участие 99 пациентов. У 50 из них диагноз миокардита был подтвержден, еще у 49 были выявлены невоспалительные заболевания сердца. Участникам измеряли уровень свободных легких цепей κ- и λ-типов и сопоставляли эти показатели с клиническими проявлениями сердечной недостаточности и лабораторными маркерами повреждения сердечной мышцы.

Анализ показал, что повышение уровня свободных легких цепей наблюдалось более чем у половины пациентов с миокардитом. При этом более высокие показатели FLC были связаны с выраженными симптомами сердечной недостаточности, ухудшением насосной функции сердца и повышенными уровнями биохимических маркеров повреждения миокарда.

По словам исследователей, это указывает на то, что свободные легкие цепи отражают не только наличие воспаления, но и тяжесть течения заболевания.

Отдельный интерес вызвали данные пациентов, получавших иммуносупрессивную терапию. У них уровень κ-цепей оказался ниже, чем у пациентов без такого лечения, что может свидетельствовать о чувствительности этого показателя к подавлению иммунного воспаления.

Кроме того, анализ позволил выявить у части пациентов амилоидоз — заболевание, которое на ранних стадиях может напоминать миокардит по клиническим проявлениям.

Авторы работы считают, что определение свободных легких цепей иммуноглобулинов может стать полезным дополнительным инструментом наблюдения за пациентами с миокардитом. Особенно это важно в ситуациях, когда проведение биопсии затруднено или результаты стандартных анализов оказываются неоднозначными.

