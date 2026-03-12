Размер шрифта
Фруктоза может усиливать воспаление в организме, выяснили ученые

BBI: непереваренная фруктоза может усилить тревожность и воспаление в организме
Shutterstock

Нарушение всасывания фруктозы может быть связано с повышенной тревожностью и системным воспалением. К такому выводу пришли ученые из Университет Бордо. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Behavior and Immunity (BBI).

Фруктоза — сахар, содержащийся во фруктах, меде и многих переработанных продуктах. В кишечнике она всасывается с помощью специальных транспортных белков. Однако если человек потребляет больше фруктозы, чем может усвоить организм, часть сахара проходит дальше по пищеварительному тракту и попадает в толстую кишку. Это состояние называют мальабсорбцией фруктозы.

В кишечнике невсосавшаяся фруктоза начинает активно перерабатываться бактериями. Ученые предположили, что это может менять состав микробиома и запускать воспалительные реакции, которые способны влиять на работу мозга.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обследовали 55 здоровых молодых мужчин. Участники прошли дыхательный тест на мальабсорбцию фруктозы, вели пищевые дневники и заполняли анкеты для оценки тревожности. Кроме того, у них взяли образцы крови и кала для анализа иммунных маркеров и кишечной микрофлоры.

Примерно у 60% добровольцев наблюдалось нарушение всасывания фруктозы. При этом уровень потребления сахара в обеих группах был примерно одинаковым — около 30 граммов в день. Несмотря на это, у людей с мальабсорбцией показатели тревожности оказались выше, а в крови обнаруживались повышенные уровни воспалительных белков. Анализ микробиома также выявил заметные изменения в составе кишечных бактерий.

Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили связь между нарушением всасывания фруктозы и изменениями в микробиоте. У таких животных также наблюдалась повышенная активность микроглии — иммунных клеток мозга, связанных с воспалением и нарушениями настроения.

Авторы подчеркивают, что результаты пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Однако они указывают на возможный механизм, связывающий особенности пищеварения, микробиом кишечника и психическое состояние.

Ранее был развеян миф о пользе популярного суперфуда.

 
