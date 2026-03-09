Популярный препарат для пациентов с деменцией оказался скрытым провокатором инсульта

Британские ученые проанализировали данные более чем 165 тысяч пациентов с деменцией и выяснили, что антипсихотический препарат Рисперидон связан с повышенным риском инсульта у всех категорий больных. Результаты ставят под сомнение прежние предположения о том, что для некоторых пациентов препарат может быть относительно безопасным. Работа опубликована в журнале The British Journal of Psychiatry (BJP).

Рисперидон — мощный антипсихотик, который нередко назначают пациентам с деменцией при выраженном возбуждении, агрессии или тяжелых поведенческих нарушениях. Чаще всего его применяют в домах престарелых, когда немедикаментозные методы не помогают справиться с симптомами.

Однако анализ показал, что риск инсульта увеличивается даже у пациентов, у которых ранее не было сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. При этом исследователи не обнаружили ни одной группы больных, для которой препарат можно было бы считать безопасным.

По оценкам специалистов, примерно половина людей с деменцией испытывают сильное возбуждение и агрессию, что становится серьезной проблемой как для самих пациентов, так и для их родственников и персонала. В таких случаях врачи иногда вынуждены назначать антипсихотики как крайнюю меру.

Результаты исследования подчеркивают сложность этих решений: препарат способен уменьшить тяжелые поведенческие симптомы, но при этом связан с риском серьезных осложнений.

В Великобритании рисперидон остается единственным антипсихотиком, официально разрешенным для лечения поведенческих нарушений при деменции. Согласно рекомендациям National Health Service (NHS), его применение должно ограничиваться шестью неделями при тяжелых симптомах. Однако на практике многие пациенты принимают препарат значительно дольше, а методы наблюдения за ними могут различаться в разных медицинских учреждениях.

В исследовании ученые использовали обезличенные медицинские записи NHS за период с 2004 по 2023 год. Они сравнили пациентов с деменцией, которым назначали рисперидон, с похожими пациентами, не принимавшими этот препарат.

Среди людей, ранее перенесших инсульт, частота повторного инсульта составила 22,2 случая на тысячу человеко-лет у принимающих препарат и 17,7 — у тех, кто его не принимал. У пациентов без инсульта в анамнезе риск был ниже, но также заметно повышался: 2,9 против 2,2 случая на тысячу человеко-лет соответственно.

Исследователи также обнаружили, что повышенный риск наблюдался даже при относительно коротком курсе лечения — около 12 недель.

