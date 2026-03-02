Российский нейрофизиолог оценил шлемы против депрессии

Шлемы для «домашнего» лечения депрессии с помощью слабых разрядов электрического тока не обладают доказанной научной эффективностью и не могут стать альтернативой лекарствам. Об этом рассказал профессор Московского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, нейрофизиолог Михаил Лебедев в своем телеграм-канале.

Эксперт сослался на разработку шведской компании Flow Neuroscience — гарнитуру Flow. Она представляет собой устройство для транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS). Разработчики заявляют: слабые импульсы направлены на дорсолатеральную префронтальную кору, которая играет ключевую роль в регуляции настроения и часто проявляет сниженную активность у людей с депрессией.

«Раньше энтузиасты-любители сами ковырялись в устройствах tDCS, чтобы «улучшить мозг» или самолечить депрессию и тревогу, но теперь аферисты (разработчики) самостоятельно пиарят шлемы, как это «революционно» и «безопасно». В их крупном испытании 58% участников вылечились против 38%, вылечившихся плацебо», — отмечает нейрофизиолог.

Ученый также отмечает, что недавно шлем был одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для лечения депрессии на дому.

«Одобрение FDA» — лазейка для новых мошенников, пока антидепрессанты глотают миллионы людей», — высказался ученый.

По словам Лебедева, гарнитуры для лечения депрессии электрическим током на самом деле не обладают доказанной эффективностью и не являются «альтернативой таблеткам».

«Все это — красивая афера с размытием границ между медициной и потребительским ширпотребом», — заключил эксперт.

Ранее был назван простой способ борьбы с депрессией, не уступающий по эффективности антидепрессантам.