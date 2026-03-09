Названа неочевидная причина детского ожирения

Число детей с ожирением продолжает расти во многих странах. Новое исследование ученых из Йельского Университета показало, что на риск этого состояния может влиять не только питание и физическая активность, но и уровень стресса у родителей. Работа опубликована в журнале Pediatrics.

Ранее ученые уже отмечали, что дети чаще страдают ожирением, если лишний вес есть у родителей. Предполагалось также, что стресс может быть скрытым фактором риска. Родители, испытывающие сильное напряжение, чаще прибегают к фастфуду и менее здоровым пищевым привычкам. Это влияет на семейный режим, выбор продуктов и формирование вкусов у детей.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели 12-недельное рандомизированное исследование с участием 114 родителей. Все они воспитывали детей в возрасте от двух до пяти лет, уже имевших избыточный вес или ожирение. Участники представляли разные социально-экономические и этнические группы.

Родителей разделили на две группы. Первая участвовала в программе снижения стресса Parenting Mindfully for Health, которая обучала техникам осознанности и навыкам саморегуляции, а также включала рекомендации по здоровому питанию и физической активности. Вторая группа получала только консультации по питанию и образу жизни.

Занятия проходили раз в неделю и длились до двух часов. Ученые оценивали уровень стресса у родителей, особенности их взаимодействия с детьми и изменения веса детей. Наблюдение продолжалось также в течение трех месяцев после завершения программы.

Результаты показали заметные различия между группами. В группе, где родители проходили программу управления стрессом, уровень стресса снизился, улучшились отношения с детьми и сократилось потребление детьми нездоровой пищи. При этом через три месяца после окончания программы дети практически не набрали вес.

В контрольной группе таких изменений не наблюдалось. Родители не демонстрировали снижения стресса или улучшения воспитательных практик, а их дети набрали значительно больше веса и в шесть раз чаще переходили в категорию риска ожирения.

Авторы работы считают, что программы снижения стресса у родителей могут стать важным дополнением к традиционным мерам профилактики детского ожирения, которые сегодня в основном сосредоточены на питании и физической активности.

