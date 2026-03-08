Размер шрифта
Наука

Сколько лет уходит на то, чтобы преддиабет стал диабетом, рассказал врач

Врач Севастьянова: за пять-семь лет преддиабет может стать сахарным диабетом
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Обычно в течение пяти-семи лет преддиабет может прогрессировать в сахарный диабет, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Наталья Севастьянова.

Преддиабет — это нарушение углеводного обмена, при котором уровень глюкозы крови уже выше нормы, но еще не достигает критериев сахарного диабета. Предиабет опасен риском перехода в сахарный диабет 2-го типа.

Также преддиабет может привести к повышенному риску заболеваний сердца и сосудов, повышению артериального давления, нарушению липидного (жирового) обмена и развитию характерных для диабета осложнений: повреждения глаз, нервов, почек — это возможно ещё на стадии преддиабета.

«По разным данным, в течение 5–7 лет преддиабет может прогрессировать в сахарный диабет — уже со всеми вытекающими последствиями. И важно понимать: изменения в органах и системах начинают формироваться уже на этапе преддиабета. Главная опасность преддиабета — его скрытое течение: многие симптомы могут быть слабовыраженными или вообще отсутствовать, при этом повышенный сахар в крови уже начинает повреждать сосуды и нервы. Часто пациенты случайно узнают о своем заболевании на диспансеризации или при измерении глюкозы глюкометром», — рассказала врач.

В группу риска развития преддиабета входят люди с избыточной массой тела и ожирением, те, кто ведет малоподвижный образ жизни, и люди старше 40 лет.

«Критерии диагностики у разных профессиональных сообществ немного отличаются. ВОЗ и Российская ассоциация эндокринологов делают акцент на пероральном глюкозотолерантном тесте. Американская диабетическая ассоциация использует более низкий порог глюкозы натощак — 5,5 ммоль/л. Есть эксперты, которые считают гликированный гемоглобин наиболее удобным показателем, потому что его использование не требует специальной подготовки от пациентов. Если говорить о терапии, то важно изменить питание, увеличить активность, и постоянно отслеживать состояние своего здоровья», — заметила специалист

Ранее искусственный интеллект оказался точнее врачей в оценке снимков челюсти.

 
