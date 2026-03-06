Процесс глобального потепления ускоряется, предупредили ученые

Международная группа ученых обнаружила признаки ускорения глобального потепления. Скорость роста глобальной температуры после 2015 года оказалась значительно выше, чем в предыдущие десятилетия. Об этом сообщает портал Bloomberg.

По данным ученых, за период до 2025 года средняя температура на планете выросла примерно на 0,35 °C за десятилетие. Для сравнения, в период с 1970 по 2015 год темпы потепления составляли в среднем около 0,2 °C за десять лет. Авторы работы отмечают, что это первое статистически значимое подтверждение ускорения глобального потепления.

Последние годы стали рекордными по температуре. Три последних года оказались самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений. В 2024 году средняя температура на Земле временно превысила отметку в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем — именно этот предел считается критически важным в рамках Парижское соглашение по климату.

Исследователи давно согласны в том, что основной причиной глобального потепления являются выбросы парниковых газов. Однако до недавнего времени считалось, что повышение температуры происходит относительно равномерно. Рекордная жара последних лет заставила ученых предположить, что темпы потепления могут ускоряться.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи попытались отделить долгосрочный климатический тренд от естественных колебаний климата. Они исключили влияние таких факторов, как фаза Эль‑Ниньо, вулканические извержения и изменения солнечной активности.

«Мы постарались убрать климатический «шум», чтобы увидеть реальный долгосрочный сигнал потепления», — пояснил соавтор исследования, статистик Грант Фостер.

После такой коррекции ученые пришли к выводу, что ускорение потепления связано не только с необычно жаркими 2023 и 2024 годами. По их данным, примерно с 2015 года глобальная температура начала расти быстрее, чем раньше.

Руководитель исследования, климатолог Штефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат, отметил, что дальнейшая динамика потепления будет напрямую зависеть от сокращения выбросов парниковых газов.

«Если скорость потепления последних десяти лет сохранится, долгосрочное превышение порога в 1,5 °C может произойти еще до 2030 года», — подчеркнул он.

По словам ученого, ключевым фактором остается скорость, с которой человечество сможет сократить выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива до нуля.

